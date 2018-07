Alanya’da Dim TV pazarların fiyatlarını araştırdı

Toygar DİM

SEBZE meyve fiyatlarının halkın bütçesine uygun olup olmadığını soran Dim TV (dimtv.tv) adeta bir dokunup bin ah işitti. Pazardaki fiyatların hayli yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, yüksek rakamların önümüzdeki süreçte düşmesi gerektiğini, bu şekilde hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdiler. Satıcılar ise önümüzdeki günlerde yaylalardan gelecek ürünlerle birlikte fiyatların düşeceğini savunarak, fiyatların yükselmesine neden olan durumu Dim TV'ye anlattılar. İşte Salı Pazarın'daki fiyatlarla ilgili görüşler:

'FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEKTİR'

ÇAĞLAR İŞÖZEN (ESNAF)

Ben pazar fiyatlarının normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayat pahalılığını şöyle bir göz önüne alırsak, fiyatlar uygun. Geçen sene ve önceki senelere göre baktığınızda bazılarında değişiklik bile olmadı. Örneğin, maydanoz, dereotu hala aynı fiyat. Birkaç ürünün sezon olarak fiyatı çok yüksek. Şu anda fiyatlar uygun bundan sonraki haftalarda daha da düşecektir. Çünkü İç Anadolu bölgesinden de ürünler geliyor. Yüksek yerlerde domates üretenlerde getirecek. İniş-çıkışlar her zaman yaşanabilir. Çiftçi açısından bakarsak, onlar fiyatların biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü çiftçinin işçi çalıştırması, gübreleme, ilaç fiyatları gibi birçok gideri de var. Bazı ürünleri sıfır karla satıyorlar.

'PAZARCI ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

HAKAN AKBAŞ (PAZARCI)

Biz tezgahımızda meyve satıyoruz. Fiyatlar aslında gayet normal seyrediyor. Vatandaş pahalı diyor, ancak pazarcılar da fiyatları artırmamak için elinden geleni yapıyor. Örneğin biz de Gökbel Köprübaşı'nın elması var. Bunun fiyatı bu hafta 3 lira. Geçen haftada 3 liraydı. O bölgenin ilk elma hasadıydı. Bence bu gayet uygun bir fiyat.

'ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ'

KERİM YALÇIN (PAZARCI)

Pazarda şu anda her müşterinin bütçesine göre mal var. Örneğin, patlıcan 2 lira. Bir liraya da 2 buçuk liraya da salatalık var. Dar geçimli insanlarda var. Türkiye’de para içinde yüzen insanlarda var. Bizim gibi insanlarda parasız. Para şu anda aslanın midesinde. Kazanmak çok zor. Onun için mücadele edilmesi lazım. Patlıcan olsun salatalık olsun bunlar günlük ürünler. Eğer aynı gün tüketmezsek onlar bizi tüketiyor. Dayanma gücü az, sıcakta deforme oluyor. Pazarcılar da zor şartlar altında para kazanmaya çalışıyor. Aldığımız mal ezildiği zaman baya bir zarar ediyoruz. Satılmazsa zaten o mal tamamen çöpe gidiyor. O yüzden halk bizi tercih etsin. Turistlerin de gelmesiyle işlerimiz yükseldi. Yaz günü 3-4 ay mücadele edeceğiz. Kış günü işlerimiz azalıyor. Fazla iş yapamıyoruz. Bu mevsimi iyi değerlendirmemiz lazım.

'SICAKLARDA TÜKETİM AZALDI'

GÖNÜL ELAGÖZ (EV HANIMI)

Pazar fiyatları geçen seneye göre daha kötü bir durumda. Vatandaşın alım gücü zaten eskisine göre daha çok zayıfladı. Özellikle patates, soğan gibi insanların temel ihtiyaçlarının fiyatlarının artması vatandaşı zorda bırakıyor. 4 kişilik bir aile için 100-150 liralık bir bütçe gerekiyor. Bunun için her türlü meyve sebzeyi almak mümkün değil. Sıcaklarda tüketim biraz daha azaldı tabi. O yüzden israf da olmasın diye tek öğünlük alışveriş yapmayı tercih ediyoruz.