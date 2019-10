Alanya'da Belediye Meclis toplantısı yapıldı: Bütçe arttı yatırım düştü

Ceren ŞAHİN



MECLİS toplantısına MHP’den Kerim Aydoğan, İyi Parti’den Hacı Mevlüt Zavlak, Ak Parti’den Arif Tok mazeret bildirerek katılmadı. Açılış konuşması ve yapılan yoklamanın ardından partilerin grup sözcüleri gündemi değerlendirdi.

MECLİSTE SICAK DAKİKALAR

Yapılan konuşmaların ardından meclisin gündem maddelerine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 1 numaralı kararında belirtilen ve Alanya Belediyesi'nin 2020 yılı performans yani yatırım programını içeren madde meclis üyeleri arasında sıcak dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alanya Belediyesi'nin 2020 yatırım bedeli olarak belirlenen 158 milyon 477 bin 450 TL bütçesinin, CHP'nin çekimser, İyi Parti'nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulu istendi.

2020 BÜTÇESİ ARTTI

Alanya Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 405 milyon TL idi. 405 milyon TL'nin 235 milyonunun ise performans yani yatırım bedeli olarak kullanılması öngörülmüştü. Alanya Belediyesi'nin 2020 yılı için belirlenen bütçesi ise 405 milyon TL'den 485 milyon TL'ye çıktı. Belirlenen performans bedeli ise yüzde 30'una tekabül eden 158 milyon 477 bin 450 TL oldu.

'YATIRIM YÜZDE 50'Lİ DÜŞTÜ'

Alanya Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Erkan Demirci, tartışmalara konu olan bütçe tutarının yalnızca yüzde 30'luk bir kısmının yatırımlara ayrıldığını, bu oranın ise geçtiğimiz dönem ile kıyaslandığında yarı yarıya bir düşüş gösterdiğini kaydetti. Alanya Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl (2019) için belirlenen 405 milyonluk bütçesinin 235 milyonunun (yüzde 61) yatırımlara ayrıldığını ifade eden Demirci "Bu yıl bütçe arttı, yatırımlar ise azaldı. Biz bunu anlayamadık" yorumunda bulundu.

İYİ PARTİ'LİLERDEN 'RET' OYU

Öte yandan İyi Parti'li Meclis Üyesi Fikret Arık da söz alarak CHP'li Demirci'yi destekledi ve neden ret oyu kullandıklarını açıkladı. Yatırım performansı bir önceki yıla oranla yüzde 50 düşerken, mevcut bütçe talebinin ise 405 milyon TL'den (2019), 485 milyon TL'ye çıkarıldığı bir kez daha vurgulandı. İyi Parti'li Arık 158 milyon olarak belirlenen yatırım bütçesinin detaylandırılmadığına dikkat çekerek "158 milyonun yaklaşık olarak 100 milyonu performans olarak değerlendirilebilir. Geriye kalan 58 milyon zaten hali hazırda yapılması gereken park bahçe, denetim çalışmaları için gösterilmiş. Biz isterdik ki en azından 158 milyonun tamamı yatırımlara harcanacak olsun" ifadelerini kullandı.

TUNA: 'DİNLENMEK HAKKIMIZ'

CHP'li Demirci ve İyi Parti'li Arık'ın değerlendirmelerine cevap MHP'li Mustafa Tuna'dan geldi. Tuna "5 yıllık koşudan sonra dinlenmek hakkımız" dedi.

PAZAR YERİ FİYATLARI ARTTI

Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında 2020 mali yılı harç ve ücret tarifeleri de oylamaya sunuldu. Belirlenen tarifeler arasında pazar yeri fiyatlarında yaşanan yaklaşık iki katı oranındaki artış dikkat çekti. Belirlenen fiyatlar şu şekilde oldu:

- Okurcalar Mahallesi:

Cuma günü kurulan turizm pazarı: Tekstil pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 3.000,00 TL+ KDV

Salı günü kurulan halk pazarı: Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: l .500,00 TL + KDV

- Avsallar Mahallesi:

Çarşamba günü kurulan tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 3.500,00 TL + KDV

- Türkler Mahallesi:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 3.000,00 TL+ KDV

- Konaklı Mahallesi:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 3.500,00 TL+ KDV

- Merkez Salı Pazarı:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 2.000,00 TL+ KDV

- Merkez Cuma Pazarı:

Sebze Pazarı için her bir Pazar yerinden yıllık : 2.500,00 TL+ KDV

- Merkez Pazar Pazarı:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık : 2.500,00 TL+ KDV

- Cikcilli Mahallesi:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 2.500,00 TL+ KDV

- Oba Mahallesi:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 2.500,00 TL+ KDV

- Tosmur Mahallesi:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 2.500,00 TL+ KDV

11- Mahmutlar Mahallesi Cumartesi ve Salı Pazar:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir Pazar yerinden yılhk : 2.500,00 TL+ KDV

- Sugözü Mahallesi:

Pazar yerinden yıllık: 750,00 TL+ KDV

- Kestel Mahallesi:

Tekstil ve sebze pazarı için her bir pazar yerinden yıllık: 1.000,00 TL+ KDV

Belirlenen pazaryeri ücretlerinin 30 Nisan 2020, 30 Haziran 2020 ve 31 Ağustos 2020 tarihlerinde olmak üzere üç taksit halinde ödeneceği ifade edildi. Komisyonda görüşülen pazaryerleri ücret tarifesi, komisyon üyelerinden CHP'li Yılmaz Bağışlar ve İyi Parti'li Fikret Arık zam oranının yüksek olması sebebiyle verdikleri ret oylarına karşılık, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA VEFA

Alanya Belediyesi'nin Ak Parti'li meclis üyeleri, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya'ya sunduğu katkılara dikkat çekerek meclise gündem dışı bir madde sundu. Bakan Çavuşoğlu'nun adının belirlenen bir bulvara verilmesini ön gören gündem dışı madde de oy birliği ile ilgili komisyona görüşülmesi üzerine havale edildi.

İŞTE YÜCEL'İN GÜLÜP GEÇTİĞİ SORULAR:

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclisin dilek ve temenniler kısmına gelindi. Meclisin en genç ismi olan CHP'li Nazmi Zavlak ilk kez söz aldı. Zavlak'ın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e yönelttiği sorular ise yanıtsız kaldı.

İşte Zavlak tarafından dile getirilen konu ve o sorular:

"Turizm cenneti Alanya'mızda hepimizin bildiği gibi bazı gerçeklerimiz söz konusu. Dimçayı'nda zaman zaman can suyunun bırakılmaması münasebetiyle yaşadığımız HES mağduriyetlerinden, belki de son günlerde daha çok kulağınıza çalınan akaryakıt tesisimize varana dek sayabileceğimiz pek çok şey var. Ben bugün akaryakıt tesisine ve aslında hepinizin yakından bildiği üzere akaryakıt tesisinin kentimize olumsuz etkilerine dikkat çekeceğim. Turizmin gözbebeği Alanya'da kurulan ve son günlerde büyütülmesi ile gündemde olan akaryakıt tesisi partiler üzeri görüşülmesi gereken bir sorunu teşkil etmektedir. Alanya'nın tümünü ve geleceğini ilgilendiren bu konunun bazı kişi ve kişilerce siyasallaştırıldığı kanaatindeyim. Akaryakıt tesisi ifade edildiği gibi tek bir siyasi partinin değil herkesin gündemindedir. Öncelikle bu yanlış algıya parmak basmak isterim. Alanya'nın geleceğinin gençlerin olduğuna bir kez daha vurgu yaparak belediye meclisinin en genç üyesi olduğumu da hatırlatarak iki soru sormak istiyorum.

1-Yapılan açıklamalarda MHP ilçe teşkilatının mevcut akaryakıt tesisine ilişkin süreci başından sonuna takip ettiği ve karşısında olduğu söylenmektedir. Halihazırda 2'nci dönemine giren MHP'li belediyemiz akaryakıt tesisine ilişkin nasıl adımlar atılmıştır?

2-Alanya Belediyesi'nin bu akaryakıt şirketine bağlı bir yan şirketten 1.5 milyon lira değerinde iş makinesi yardımı aldığı doğru mudur?

3-Çevre ve şehircilik bakanlığında yapılan toplantılara Alanya Belediyesi temsilci göndermiş midir? Gönderdiyse hangi tarihte hangi isimler gönderilmiştir?

4-Son olarak siyasallaştırılmaması gerektiğine yeniden dikkat çekerek kendi partim dahil olmak üzere herkesin ve bu zamana kadar akaryakıt tesisi ile alakalı sessizliğini koruyan, elini taşın altına koymayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin konu ile ilgili fikirleri nelerdir? Bunu da öğrenmek istiyor ve hatırlatıyorum, Alanya Belediyesi'nin ve meclis üyelerinin yegane görevi Alanya'nın menfaatlerini korumak adına özverili bir mücadele vermektir."