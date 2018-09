Alanya'da 'Avokadoda kontrol' çağrısı

- Ceren ŞAHİN

ANTALYA Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Alanya Öğretmenevi'nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ın da katıldığı toplantıda Antalya Ziraat Odası Başkanı Vural Şahin, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Birim Yöneticisi Murat Demir, Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman ve Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya da ilçelerin tarım sorunlarını konuşmak adına oda başkanları ile bir aradaydı. Toplantı süresince Antalya ve merkez ilçelerinin tarımsal sorunları ve sorunların çözümüne ilişkin alternatifler masaya yatırıldı. Ziraat odası başkanları üreticinin taleplerini ifade ederken, katılım sağlayan Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da notlarını alarak çözüm noktasında gündemine aldığını belirtti.

‘TOPRAKTAN GELDİK VE TOPRAĞA GİDECEĞİZ’

Toplantı boyunca ziraat odası başkanlarını dinleyen ve tarımın sorunlarına ilişkin notlar alan Aydın “Ben bildiğiniz üzere Manavgatlıyım. Ve sizlerden biriyim. Koordine olabilmemiz açısından ben de buradayım. Geçtiğimiz hafta Antalya’da verimli bir toplantı gerçekleştik ve tarımın sorunları noktasında atılacak önemli adımların kararını aldık. Bakanlıkta yeni bir yapılanma söz konusu olmasına rağmen tarıma yönelik çalışmalar ciddi anlamda devam ediyor. Alanya’mıza ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Alanya benim için son derece özel bir kent. Zira Alanya benim doyduğum yerdir” ifadelerine yer verdi.

‘SURİYELİLER OLMASA ÜRÜNÜNÜZÜ TOPLAYAMAZSINIZ’

Aydın, kırsalda genç nüfusun giderek azaldığına dikkat çekerek devam ettiği konuşmasında “Türkiye’de ilginç bir şey var. Suriyelileri eleştiriyoruz lakin şu an Türkiye'de Suriyeliler olmasa sebze ve meyvelerinizi, ürünlerinizi toplayamaz duruma gelirsiniz. Eğer Afganlılar olmasın, dağda keçiyi güdecek adam bulamazsınız. Kırgızlar olmasa otelde çalışacak yeterli elemana ulaşamayacaksınız. Ülke bu duruma geldi. Turizme dahil ettiğiniz hiçbir genci tekrar tarlaya götüremezsiniz. Doğal olarak değerini bilerek birlikte çalışmayı da öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘SUSUZ ÜRÜNLERE YÖNELMEMİZ ŞART’

Toplantıda yaptığı konuşmada sulama sorununa da değinen Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen şu açıklamalrda bulundu: “İlimizin bana göre sudan sonra en büyük sorunu seraların ruhsatıyla alakalıdır. Biz bu soruna iki yıldır vakıfız ve çözümüne ilişkin de iki yıldır bakanlıkla görüşüyoruz. Keşke Alanya Belediye Başkanı Adem Bey buradayken konuşulabilseydik ki, özellikle bu sorun Alanya’yı da ilgilendirmektedir. Bazı arkadaşlar iyi niyetle bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar lakin bunlar uzun soluklu çözümler değildir. Seraların ruhsatıyla alakalı sıkıntılara ilişkin uzun soluklu çözümler üretilmesi gereklidir. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar kanununda yapması gereken bir değişiklikle çözülecek olan bir sorundur. Bizler ilettik ve soruna ilişkin takibimizi de yapıyoruz.

‘ALANYA AVOKADODA KONTROLLÜ GELİŞMELİ’

Avokadoyla ilgili özellikle Alanya’da tropik meyvelere doğru bir yöneliş var. Ve avokado da bu yönelişin başını çekiyor. Üretilen 10 bin avokado fidanının yüzde 80’i, 90’ı Alanya bölgesine geliyor. Burada şöyle bir alışkanlığımız var maalesef, bir yerde bir ürüne dair pazar oluştuğu vakit herkes o pazarda yerini almak istiyor ve sektöre giriyor. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde sertifikalı ve güvenilir bir şekilde, hem de ucuz olarak avokado fidanı satılırken, bir bakıyorum ki diğer tarafta 40 bin, 50 bin fidan üretiliyor. BATEM’in alt yapısı bu denli müsaitken 8 binin üzerinden fidan üretemiyor. Peki nasıl oluyor da dışarı da 40 bin, 50 bin fidan üretilebiliyor? Üreticilerimizin buna özellikle dikkat etmesini istiyorum. Bir sektör bir yerde gelişirken kontrollü gelişmesi her zaman daha iyidir. Alanya’da da avokadonun kontrollü ve düzenli bir şekilde gelişmesi isteniyorsa planlama yapılması şart. Bu konuda uyarmış olalım.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ HER ZAMAN YAPMAYA HAZIRIZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Bizler yerel yöneticiler olarak her zaman için tarımın, su kaynaklarının ve arazilerin korunması adına üzerimize düşen konularda elimizden geleni yapıyoruz. Zira bölgenin huzuru, istihdamı ve ekonomisi hepimiz için son derece önemli. Hem bölgesel, hem de ülke ekonomisine katkısı noktasında bu tip toplantıların faydalı olacağına inancım tam. Planlama ve koordinasyon açısından sorunların çözümüne ilişkin vekilimizin de burada bulunması çok büyük bir şans. Bizler de yerel yönetim bazında yanınızda olduğumuzu göstermek adına buradayız. Elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız. Alanya’mız ve bölgemiz için” şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 22:09