'Alanya’da Alışveriş Var' talihlisi otomobiline kavuştu

TÖRENDE konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ekonomiyi canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği projede oda üyelerinden alışverişin cazip hale getirilmesini hedeflediklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Her 25 TL’lik alışverişe çekiliş hakkının verildiği kampanya çerçevesinde Antalya genelinde 70 milyona yakın çekiliş gerçekleştirdiklerini ve geçen yıllardaki çekilişlerle birlikte 200 milyona yaklaşan çekiliş hakkı ile oda üyelerinden alışveriş yapıldığını hatırlattı. Amaçlarının oda üyelerinin ekonomisine katkı yapmak olduğu kampanyanın her yıl tekrarlanacağını hatırlatan Şahin, Linea marka otomobil talihlisi Enver Aslan’ın yeğeni Muammer Aslan’a da hayırlı olsun temennisinde bulundu. Şahin kampanya dahilinde Alanya’da çok sayıda kişiye de farklı hediyeler çıktığını sözlerine ekledi.



ÜYELERİMİZE ZAM YAPMADIK

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin törende basın mensuplarının göreve geldiğinden bu yana üye kayıt ve aidatlarına hiç zam yapılmaması ve bu geleneğin 2018 de de devam etmesi ile ilgili soruya da şu cevabı verdi; “Ben en başından beri odalara üyeliğin gönüllülük esasına dayalı olmasını savunuyorum. Bunu üyesi olduğum TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey toplantılarında da dile getiriyorum. Asıl olan üyelerdir. Biz üyelerimizin ekonomisini düzeltebilmek, şehrimize katkı yapmak adına elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Biz aidatlara zam yapmadığımız bu dönemde sayısız projeyi de hayata geçirdik. Alanya’daki dayanışmayı sağladığınız zaman para çok önemli olmuyor. Biz bütçe tecrübemiz ve girişimciliğimiz ile projeler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.



‘KRİZ VAR DİYE BOŞ DURMADIK’

Son yıllarda turizm sezonunun kötü gitmesinden dolayı esnafların ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kriz döneminde ekonomiyi canlandırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Şahin, “Geçtiğimiz yıllarda esnafımız ekonomik krizlerle boğuştu. Bizde ALTSO olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Çeşitli projeler geliştirdik. Kriz var diye boş durmadık. Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Alanya'mızda yaşayan Ruslarla kahvaltıda bir araya geldik. Dünyaya mesaj verdik. Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaşayan Ruslara devlet garantisi verdi. Odamıza üye yabancı sermayeli şirketleri topladık. Onlarla özellikle Alanya’mızın tanıtımı ve lobi çalışmaları konusunda işbirliğine gittik. Onlardan ülkelerinde burada yaşadıklarını, onlardan Alanya’mızın güvenli bir şehir olduğunu ülkelerinde anlatmalarını istedik. Dünya Rus Medya Konseyi Toplantısı'nı Alanya’mızda düzenledik. MENA ülkelerinden gelen üst düzey 250 kişiyi de Alanya’mızda ağırladık. Türk-Rus Çalıştayı'nı da Rusya’dan gelen profesör düzeyinde 40 a yakın öğretim görevlisinin katılımı ile Alanya’mızda yaptık. Burada gündem ekonomiydi. Hiç boş durmadık. Bu toplantıların yanında ‘Kırtasiye malzemesi kırtasiyeden alınır’, ‘Esnafına sahip çık’, ‘Alanya’da Alışveriş Var’ gibi kampanyalar da düzenleyerek zor günlerinde esnaflarımızın, üyelerimizin yanında olduk. Yeni projelerimiz de var. Alanya’mız için Ankara ile temaslarımız son günlerde iyice arttı. Elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam edeceğiz” dedi.

ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Öte yandan araba talihlisi olan Enver Aslan’ın yeğenine hediye ettiği aracı teslim alan talihli, Muammer Aslan da kampanyayı gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür etti. Amcasının hediye ettiği aracın sahip olduğu ilk araç olduğunu dile getiren genç talihlinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.