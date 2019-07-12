Alanya’da 325 riskli yapı tespit edildi

Antalya’da geçtiğimiz 6 yıl içinde riskli olduğu tespit edilen 9 bin 650 bin bina yıkıldı. Alanya’da ise riskli bina sayısı 325 olurken yıkımı yapılan binaların 7 bin 305’i Kepez'de oldu

Alanya’da 325 riskli yapı tespit edildi
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2013 yılından bugüne kadar Antalya'da toplamda 10 bin 273 riskli yapı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında yapılan başvurulardan 244'ü reddedilirken, toplamda 9 bin 650 riskli yapının yıkım işlemi gerçekleşti. 94 bina ise inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Yıkım işlemlerinin çoğu 7 bin 305 yapı ile Kepez ilçesinde gerçekleşirken, Alanya 325 riskli yapı tespit edildi. Anlaşma yolu ile riskli yapılar için başvuruda bulunan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından destek sağlanıyor.

VATANDAŞA YARDIM

İl Müdürlüğü tarafından 143 milyon 767 bin 326 lira kira yapıldığı belirtildi. Yüzde 4 puan olarak da faiz desteği sağlanıldığı belirtildi. Ayrıca vatandaşların noter, tapu, ruhsat harçlarında muafiyet uygulandığı belirtildi.

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