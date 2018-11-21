Alanya yabancıların gözdesi

ANTALYA satış sıralamasında ikinci sırada yer alırken, Antalya'da yabancıya en çok satış yapılan ilçe ise Alanya oldu. TÜİK yayınladığı verilere göre, konut satışlarında, İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA 6 BİN 276 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018’de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 160 konut satışı ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 konut satışı ile Yalova izledi. Antalya'nın yabancılara en çok konut satışı yapılan ilçesi ise Alanya oldu. Alanya'da İranlılar en çok konut satın alan yabancı grup oldu. Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den bin 439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

'10 DAİREDEN 7'Sİ ARAPLARIN’

Ortadoğulu turistlerin Alanya'ya yoğun ilgisi devam ediyor. Özellikle Arap kökenli misafirlerin kıskacına aldığı Mahmutlar Mahallesi’nde 10 daireden 7'sinin Araplara satıldığını söyleyen Muhtar Ahmet Top, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu gidişatın devam etmesi halinde kültürel açıdan şehir dengesinin bozulabileceğini ifade eden Muhtar Top, “Mahmutlar’da Arapların işlettiği dükkanlar açıldı, artarak devam ediyor. Ama bu dükkanlar yalnızca kendi uluslarına hitap ediyor. Eksen tamamen Araplara kaymış durumda. Ülkelerindeki baskı ve rejimden kaçan Ortadoğulular burada yeni bir yaşama başlıyor. Kültürel açıdan Ortadoğuluların şehrimize maddi ve manevi katkı vermesi çok zor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 22:49