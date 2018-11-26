'Alanya'ya yatırım' çağrısı

25-28 KASIM 2018 tarihleri arasında Letonya'ya KOSGEB destekli iş gezisi düzenleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) heyeti, Letonya temaslarına başladı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in de yer aldığı yaklaşık 60 kişilik gezi heyeti, dün Letonya Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Letonya-Alanya/Türkiye Ekonomik Forumu’na katıldı. Forum sonrası ikili görüşmeler de gerçekleştiren ALTSO heyeti, bugün de önemli temaslarda bulunacak.

‘ALANYA’YA YATIRIM YAPIN’ ÇAĞRISI

Forumda açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Alanya hakkında bir sunum yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Letonyalı iş adamlarını Alanya’ya yatırım yapmaya davet etti. Alanya’nın ekonomik yapısını anlatan Başkan Şahin, turizm, inşaat, emlak ve tarım gibi sektörler hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

ALTSO’nun yurt dışına KOSGEB desteğiyle düzenlediği iş gezilerinden de bahseden Başkan Şahin, “Üyelerimizin isteği doğrultusunda KOSGEB destekli iş gezileri düzenliyoruz. İş gezilerimize katılan üyelerimiz yurt dışında yapılan üretimi inceleme fırsatı yakalayıp, son teknolojiyle yapılan çalışmaları yerinde görüyorlar. Onların isteğiyle iş gezilerimize devam edeceğiz” dedi. Forumda ayrıca Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı Müdürü Andris Ozols, Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts ve Türkiye’nin Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul’da bir açılış konuşması gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden bahsettiler.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından ise, Letonya’da iş ve yatırım alanları, Letonya’da turizm, uluslararası işletmeler için risk azaltmaya yönelik faaliyetler ve Alanya’nın sosyo-ekonomik yapısı ve kilit sektörler konularında sunum gerçekleştirilerek, katılımcılara bilgi aktarıldı. ALTSO heyeti, gezinin ikinci gününde ise, Türkiye Cumhuriyeti Letonya Türkiye Büyükelçiliği ve Letonya Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret gerçekleştirip, çeşitli temaslarda bulunacak.

HEYETTE KİMLER VAR?

Alanya’dan iş gezisi için Letonya’ya giden ALTSO heyetinde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO yönetim kurulu üyeleri, ALTSO meclis üyeleri ve çok sayıda işadamı yer alıyor.

