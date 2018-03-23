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Alanya'ya çöpten elektrik üreten tesis

Akıllı Kent Sistemleri, güneş enerji santralleri, çöpten elektrik üreten bertaraf tesisleri ile Antalya'da temiz enerji kaynaklarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen 'Dünya Saati' etkinliğine ışıklarını kapatarak destek olacak

Alanya'ya çöpten elektrik üreten tesis

Akıllı Kent Sistemleri, güneş enerji santralleri, çöpten elektrik üreten bertaraf tesisleri ile Antalya'da temiz enerji kaynaklarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen 'Dünya Saati' etkinliğine ışıklarını kapatarak destek olacak

23 Mart 2018 Cuma 22:31
Alanya'ya çöpten elektrik üreten tesis
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WWF-Türkiye Dünya Saati etkinliğini geçen yıl 187 ülkeden milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleştirmişti. Her yıl mart ayının üçüncü ya da dördüncü cumartesi 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında tüm dünyada aynı anda görkemli yapıların, köprülerin, şirketlerin ışıkları kapatılıyor.
'DUYARLI BELEDİYEYİZ'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akıllı Kent Sistemleri ile şehir aydınlatmalarında yüzde 40'a varan bir tasarruf sağlandığına dikkat çekti. Başkan Türel, "Pilot bölgelerde başlayan proje ile akıllı aydınlatmaların gün ışığına bağlı olarak ışık seviyesi ayarlanabiliyor. Güneş enerji santralleri de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer çevreci projesi olarak öne çıkıyor. Tarımsal sulamada kullanılacak güneş enerji santralinden yıllık 6 milyon 760 kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bu elektriği sulama kooperatifleri kanalıyla 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama desteği olarak kullandırıyoruz" dedi.
İKİNCİ TESİS ALANYA'YA
Büyükşehir Belediyesi Kızıllı'da çöpten elektrik üreten tesisi hizmete açmasının ardından ikinci entegre katı atık değerlendirme tesisini de Alanya'ya kazandıracak. Antalya ekonomisine, çevreye ve enerji üretimine büyük katkı sağlayacak iki proje ile Antalya çöpünden elektrik üreten bir kent olacak.

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