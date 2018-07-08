Alanya'ya 102 milyon harcandı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile 19 ilçede yatırım hamlesi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in "Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı hizmet olacak" talimatıyla büyük altyapı sorunu olan ilçelerin eksikliklerini giderilmesi için seferberlik ilan edilmişti. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT’ın, 4 yıllık süreçte 19 ilçenin tüm altyapı ihtiyacını karşıladığını söyledi. ASAT Alanya'da da 745 kilometrelik içme suyu hattını yeniledi.

'DENİZE ATIK SU KARIŞMIYOR'

Kırsal mahallelerin altyapı sorunlarını çözdüklerini ifade eden Kurt, “Bugüne kadar hiç kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerleri de modern altyapı sistemiyle tanıştı. Mavi Bayraklı sahillerimiz, üstün teknoloji modern arıtma tesisleriyle koruma altına alındı. Antalya’nın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor” dedi.

ALANYA'YA 102 MİLYONLUK YATIRIM

Alanya’da 102 milyon yatırım bedeliyle 745 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Yaklaşık 44 milyonluk bütçeyle atıksu arıtma tesisleri ilçeye kazandırılarak, denizin ve turizmin geleceği kurtarıldı. ASAT, Gündoğmuş’ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy Mahallelerinin su sorununu çözdü. Toplam 46 kilometrelik isale hattı döşeyen ASAT ekipleri, Gündoğmuş Aksu kaynağından alınan su ile mahallelilerin yüzünü güldürdü.

GAZİPAŞA KARASU PROJESİ

ASAT ayrıca, Gazipaşa'da 'Karasu Projesi' ile 30 yıldır içme suyu sorunu çeken bölge halkının çilesine son verdi. Yaklaşık 20 milyon TL bedelli Karasu Projesi kapsamında Gazipaşa'ya 101 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 22:36