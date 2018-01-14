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Alanya ve Gazipaşa'da avakado üreticisinin yüzü gülüyor

Alanya ve Gazipaşa'da avakado üretimi yapan üreticilerin yüzü fiyatlarla güldü. Üreticiler, 5 TL’ye kadar sattıkları avakado ile oldukça verimli bir sezon yaşıyor. Avakado’nun fiyatı pazarda ise 7 TL’ye kadar alıcı buluyor

Alanya ve Gazipaşa'da avakado üreticisinin yüzü gülüyor

Alanya ve Gazipaşa'da avakado üretimi yapan üreticilerin yüzü fiyatlarla güldü. Üreticiler, 5 TL’ye kadar sattıkları avakado ile oldukça verimli bir sezon yaşıyor. Avakado’nun fiyatı pazarda ise 7 TL’ye kadar alıcı buluyor

14 Ocak 2018 Pazar 10:55
Alanya ve Gazipaşa'da avakado üreticisinin yüzü gülüyor
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HASDERE Mahallesi’nde 7 dönümlük arazi üzerine kurulu avakado bahçesinde hasat yapan Selçuk Polat, fiyatlardan oldukça memnun olduğunu söyledi. Esnaflık yaparken, tadını çok sevdiği avakadoyu yetiştirmeye karar veren ve ilk bahçesini 12 yıl önce kuran Polat, gün geçtikçe bahçe sayısını artırıyor. Türkiye’de sadece Gazipaşa, Alanya ve Anamur ilçelerinde yetişen avakadonun masraf gerektirmeyen, bakımı kolay, getirisi yüksek bir ürün olduğunu belirten Polat, avakado üretimini tüm üreticilere tavsiye etti. Avakadolarını İstanbul haline gönderdiğini, İstanbul’dan ise İran ve Ukranya’ya ihraç edildiğini dile getiren Polat, "Halcilerimiz sürekli olarak ürün istiyor ancak ürün yetiştiremiyoruz. Avakadoyu Türkiye nüfusunun yüzde 80’i avakadoyu tanımıyor. Bu ürünün tanıtımını yaparsak dünyaya ihraç edebiliriz" dedi.

Bahçesinde bahar bakımı yapan bir diğer üretici Saadettin Yıldız ise gün geçtikçe ilçede avakado üretiminin arttığını söyledi. Mevcut fiyatların çok iyi olduğunu belirten Yıldız, bahçesinin bu yıl üretime dönmesiyle gelir elde etmeye başlayacağını söyledi.

1 dönüme yaklaşık 40 ağaç ekilen avakado yaşına göre meyve veriyor. Ağaçlar genç olursa bir ağaçtan yaklaşık 300-400 meyve alınabiliyor. Orta düzeyde bir üreticiye ise yıllık 180 bin TL civarında gelir bırakıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Saadettin YıldızAlanyaGazipaşaAvakadoSelçuk PolatEKONOMİ
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