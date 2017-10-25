Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108355
ALTIN
155.213
DOLAR
3.7447
STERLİN
5.0063
EURO
4.4237
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak açıklama!
BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak...
banner468

Alanya Teleferik için finansman desteği

Türkiye Finans Katılım Bankası, ekim ayında hizmete giren Alanya Teleferik Projesi’ne tek banka olarak 3,5 milyon Avroluk finansman desteği sağladı

Alanya Teleferik için finansman desteği

Türkiye Finans Katılım Bankası, ekim ayında hizmete giren Alanya Teleferik Projesi’ne tek banka olarak 3,5 milyon Avroluk finansman desteği sağladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 21:23
Alanya Teleferik için finansman desteği
banner404

TÜRKİYE Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Reel ekonomiye reel destek" ilkesiyle yola çıkan banka, turizm alanındaki alt yapı projelerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda banka, bölgedeki turizmi hareketlendirmesi beklenen Alanya Teleferik Projesi’ne tek banka olarak 3,5 milyon Avroluk finansman desteği verdi. Projenin toplam maliyeti ise 9 milyon Avro oldu. Damlataş Plajı'ndan Alanya Kalesi'ne çıkan teleferik, 900 metre hat ve 17 kabinle saatte bin 130 kişi, yılda 1 milyon kişi taşıma kapasitesine sahip. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, Alanya Teleferik Projesi’nin kamu ve özel sektör ortaklığında gerçekleştirildiğini belirterek, bunun kültürel mirası koruyan ve turizmin gelişmesine katkı sağlayan çok özellikli bir proje olduğunu ifade etti. Benzer bir projenin finansmanına Bursa'da aracılık ettiklerini anımsatan Akşam, "Hem kamuya, hem özel sektöre, hem de ülkemizin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasına, korunmasına imkan sağlayan, tüm taraflar için katma değer yaratan bu tarz projelerde daha çok yer alacağız. Bu bağlamda orta ve büyük ölçekli KOBİ ve ticari müşterilerimizin işlerini geliştirmeleri, yarattıkları katma değeri artırmaları için danışmanlık yapacak ve finansman desteği vereceğiz. Aynı şekilde belediyelerimizin ve kamu kuruluşlarının altyapı projelerinde de finansman sağlayacak ve aracılık yapacağız" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 25.10.2017 22:25
Anahtar Kelimeler:
Türkiye FinansAlanya Teleferik ProjesiFinansmanAvroDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar en yüksek seviyesine ulaştı
Dolar en yüksek seviyesine ulaştı
Antalyalı işadamlarının Rusya beklentisi
Antalyalı işadamlarının Rusya beklentisi
Bildirimde bulunmayan yandı! 20 bin liraya kadar cezası var
Bildirimde bulunmayan yandı! 20 bin liraya kadar cezası var

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim