Alanya Teleferik için finansman desteği

TÜRKİYE Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Reel ekonomiye reel destek" ilkesiyle yola çıkan banka, turizm alanındaki alt yapı projelerini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda banka, bölgedeki turizmi hareketlendirmesi beklenen Alanya Teleferik Projesi’ne tek banka olarak 3,5 milyon Avroluk finansman desteği verdi. Projenin toplam maliyeti ise 9 milyon Avro oldu. Damlataş Plajı'ndan Alanya Kalesi'ne çıkan teleferik, 900 metre hat ve 17 kabinle saatte bin 130 kişi, yılda 1 milyon kişi taşıma kapasitesine sahip. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, Alanya Teleferik Projesi’nin kamu ve özel sektör ortaklığında gerçekleştirildiğini belirterek, bunun kültürel mirası koruyan ve turizmin gelişmesine katkı sağlayan çok özellikli bir proje olduğunu ifade etti. Benzer bir projenin finansmanına Bursa'da aracılık ettiklerini anımsatan Akşam, "Hem kamuya, hem özel sektöre, hem de ülkemizin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasına, korunmasına imkan sağlayan, tüm taraflar için katma değer yaratan bu tarz projelerde daha çok yer alacağız. Bu bağlamda orta ve büyük ölçekli KOBİ ve ticari müşterilerimizin işlerini geliştirmeleri, yarattıkları katma değeri artırmaları için danışmanlık yapacak ve finansman desteği vereceğiz. Aynı şekilde belediyelerimizin ve kamu kuruluşlarının altyapı projelerinde de finansman sağlayacak ve aracılık yapacağız" ifadelerini kullandı.