Alanya SGK'dan GSS borçularına uyarı

ALANYA Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Muharrem Kaya yaptığı açıklamada, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için 2 Nisan'a kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptırmaları gerektiğini belirtti. Aksi takdirde mevcut tüm ayrıcalıklardan faydalanma haklarının kaybedileceğini söyleyen Kaya, "Yaklaşık 6 yıldır hükümetimizin desteği, kurumumuzun etkin çaba ve çalışmalarıyla birçok vatandaşımız bu kapsamda sağlık hizmeti almış ve almaya devam etmektedir. Bununla birlikte ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarımız da yine bu kapsamda sağlık risklerine karşı istekleri halinde gerekli şartları taşımak kaydıyla sigortalanabilmektedirler. 1 Nisan 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçlarını 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödemeleri hak kaybı yaşamamaları açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

'GELİR TESTİ YAPTIRILMALI'

Kaya, GSS'nin 1 Ocak 2012 itibariyle vatandaşların sağlık konusunda yaşayacağı sıkıntıları en aza indirmek ve sağlık açısından risklere karşı kişileri güvence altına almak amacıyla zorunlu hale getirildiğini belirtti. Yabancı uyruklu vatandaşların bu kapsamda sigortalanabildiğini dile getiren Kaya, "Yaklaşık 6 yıldır hükümetimizin desteği ve kurumumuzun etkin çaba ve çalışmalarıyla birçok vatandaşımız bu kapsamda sağlık hizmeti almış ve almaya devam etmektedir. Bununla birlikte ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarımız da yine bu kapsamda sağlık risklerine karşı istekleri halinde gerekli şartları taşımak kaydıyla sigortalanabilmektedirler. Geçen süre içerisinde sürekli güncellenen, gerek yapılandırma, gerekse faizlerin silinmesi ile sonuçlanan bu güncellemeler neticesinde ilk çıktığı ve zorunlu kılındığı tarihe göre daha kolay ve anlaşılabilir hale gelen bu sistem en son 1 Nisan 2017'de güncellendi. Vatandaşlarımızın 1 Nisan 2017 öncesi tüm borçları 53,33 TL üzerinden, tekli prim sistemine dönüştürülmüş ve üstüne üstlük de tüm faizleri silinmiştir. Bu tarih öncesi borçlar için de sigortalılarımıza 30 Nisan 2018 tarihine kadar yaklaşık 13 aylık uzun bir ödeme dönemi içerisinde faizsiz ve kendi isteğine uygun taksitlerle ödeme imkanı sunuldu. Yine bu dönem öncesi hiç 'gelir testi' yaptırmamış ve kurumca 'kendisine tebliğde bulunulmayan' vatandaşlarımıza 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırma ve bu teste uygun olarak tüm borçlarını geriye dönük de güncelleme fırsatı sunuldu" ifadelerini kullandı.

'HAK KAYBI YAŞAMAMALARI İÇİN ÖNEMLİ'

"Bu bağlamda hiç gelir testi yaptırmamış olan ve tebliği yapılmamış vatandaşlarımızın ikametlerinin bulunduğu ilçelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testlerini yaptırmaları gerekiyor" diyen Kaya şöyle konuştu: "Vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesine ait GSS borçlarını 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödemeleri hak kaybı yaşamamaları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu tarihlere kadar gerek testlerini yaptırmayanlar gerekse ödemelerini yapmayanlar kendilerine tanınan, gelir testinin geriye yürümesi ve borçlardaki faiz indirimi gibi geçmişe dönük tüm ayrıcalıklardan faydalanma haklarını kaybedeceklerdir. Bunun yanısıra 1 Mayıs 2018 itibariyle sağlıkları kapanacak olup, borçları da geriye dönük olarak yasal faiziyle hesap edilip tahakkuk ettirilecektir."

