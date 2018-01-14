Alanya pazarında sebze meyve fiyatları el yakıyor

HAVA şartları motorin zammı derken son bir kaç haftada sebze meyvede fiyat artışları dikkat çekici noktaya geldi. YENİ ALANYA Muhabiri, semt pazarında bir tura çıktı. Domatesin, patlıcanın biberin kilosu yüzde 30 artmış.

“ALANYA’DA FİYATLAR PAHALI”

Vatandaş, “Türkiye’de bu kadar seracılığın olduğu bir memlekette bu fiyatlar çok yüksek. Pazar fiyatları, üretici fiyatı değil. Anamur’da muzun kilosu 2 liraya satılıyor. Biz burada 5 - 6 liraya satın alıyoruz. Bir kilo patlıcan 4-5 lira. Biber 8-10 lira olmuş. Türkiye için çok büyük bir para bunlar. Bin 600 lira ortalama gelirimiz var. Bin 600 lira aylık geliri olan bir adamın pazarda bu fiyatlar ile bir şeyler alması mümkün değil. Tek maaşla geçinen bir adam pazardan ya yarım kilo alacak ya da 250 gram alacak” açıklamalarında bulundu.