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Alanya'nın ihracatta dünyaya açılan kapısı: Avokado!
Çeşitli vitamın ve mineral değerlerine sahip binbir derde deva avokado vatanı Alanya'dan dünyaya ihraç edilmeye devam ediyor. Bir çok ülkeden çok sayıda talep aldıklarını belirten Alanya Avokadocular Derneği Başkanı Sevilgen ellerinde yeterli kadar ürün bulunduğunu söyledi
EKONOMİ 28.08.2019, 13:28 28.08.2019, 13:34 Melike Temir
ALANYA dünyaya avokado ihraç etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Romanya'dan gelen talepleri karşılayan Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen bugün 5500 adet ürünü Bulgaristan'a gönderdi. Taleplerin artması durumunda ihracat için ellerinde yeteri kadar ürün bulunduğunu söyleyen Sevilgen, bir çok ülkeden gelen avokado taleplerini değerlendiklerini de söyledi.
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