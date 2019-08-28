Alanya'nın ihracatta dünyaya açılan kapısı: Avokado!

ALANYA dünyaya avokado ihraç etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ve Romanya'dan gelen talepleri karşılayan Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen bugün 5500 adet ürünü Bulgaristan'a gönderdi. Taleplerin artması durumunda ihracat için ellerinde yeteri kadar ürün bulunduğunu söyleyen Sevilgen, bir çok ülkeden gelen avokado taleplerini değerlendiklerini de söyledi.