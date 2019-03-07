Alanya güneşi enerjiye dönüşecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Uzman Mustafa Erkeç’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, yenilenebilir enerjinin her aşaması detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

Doğal kaynakların verimli kullanılması ve yeni yatırım alanları sunması nedeniyle önem arz eden ‘Yenilenebilir Enerji’ konusunda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından bir seminer düzenlendi. ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden Uzman Mustafa Erkeç, ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Parmaksızoğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Yenilenebilir enerjide 2023 hedeflerini anlatarak söze başlayan Uzman Erkeç, Yenilenebilir Enerji Potansiyeli konu başlığında, Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyokütle enerji potansiyellerine de değindi. Alanya Güneş Enerjisi Yatırım Modelleri hakkında da katılımcıları bilgilendiren Erkeç, bu modelle ilgili kurulu güç sınırı, lokasyon, elektrik alım fiyatı, elektrik alım garanti süresi ve yerli aksam kullanımına ilişkin teşvik hakkında da önemli bilgiler verdi.

Yenilenebilir enerji mevzuatına da değinen Erkeç, “Yenilenebilir enerji destek mekanizmaları kapsamında yerli aksam desteği var. Bu destek, 2020 yılına kadar işletmeye giren YEK’e dayalı elektrik üretim santrallerinde yurt içinde üretilmiş Yerli Malı belgesine sahip ekipmanların kullanılması durumunda işletmeye girdiği yıldan itibaren 5 yıl boyunca uygulanır” dedi.

Erkeç, daha sonra elektrik üretim yönetmeliği hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.