Alanya esnafı kara kara düşünüyor

DOLAR kuru 4.04 TL seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı. Euro ise 4.94 bandında bulunuyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun faizleri indirmek için önümüzdeki günlerde yeni bir paket açıklayacağı belirtilirken, yurtdışı piyasalarda artan ticaret savaşı endişelerinin TL'yi zayıflattığı, artan jeopolitik riskler ve siyasi gelişmelerin de dolara güç kazandırdığı ifade edildi. Doların bu denli yükselişi, Alanya esnafına da ağır bir darbe vurdu. Kira sözleşmesini döviz üzerinden yapan esnaf kara kara düşünmeye başladı.

'ESNAFLARIN CANI YANMASIN'

Aynı zamanda Alanya Keykubat Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı da olan Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, esnaflara ve dükkan sahiplerine çağrıda bulunarak "Kira sözleşmelerini gözden geçirin" dedi. Yenialp "Doların yükselmesi, dövizle kira ödeyen esnaflarımız için çok ciddi bir sorun. TL'nin artık değer kaybetmesini istemiyoruz. Sabit kur daima büyük avantaj. Dükkan sahibi arkadaşlarımızın ve esnaflarımızın kira sözleşmelerini TL üzerinden yapmalarını istiyoruz. Anlaşmalar TL ile yapılsın ki, kimsenin canı yanmasın" dedi.

'ESNAFIN ÖNÜNDE DOLAR TEHLİKESİ VAR'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de, herkesin birbirine sahip çıkması gereken bir dönemde olduklarını belirterek "Zor günler geçti, turist gelmedi, darbe girişimi oldu, bombalar patladı ama şimdi hepsi geride kaldı. Esnaflarımız için şimdi önümüzde başka bir tehlike var. Dolar ve Euro'nun yükselmesi, kiralarını dövizle ödeyen esnaf için büyük bir zorluğa dönüşecek. Bu süreçte hem esnaflarımızdan temkinli olmalarını ve taahhütlerini ona göre vermelerini, hem de dükkan sahiplerimizden esnaflara karşı anlayışlı olmalarını diliyorum" diye konuştu.

'ALIM GÜCÜ GİDEREK DÜŞÜYOR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, dolarda yaşanan gelişmelere turizm sektörünün gözünden bir değerlendirmede bulunarak "Turizmde gelirler dövizle olduğu için iyi olabilir ama ülkeyi düşündüğümüz zaman da üzücü bir gelişme. Alım gücü giderek düşüyor. Dövize dayalı bir ekonomimiz var. Turizmin geliri döviz olsa da harcamalar TL bazlı. Üstelik aldığımız ürünler de dolar kuru üzerinden değerlendiği için bu durum aslında pek de iç açıcı değil. Daha da yükselmesi ülkeyi zor bir duruma sokar" dedi.

'MALİYETLER DE AYNI ORANDA ARTIYOR'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise "TL’nin değer kaybetmesinin taraftarı değiliz elbette ki. Enflasyon ortamı körüklüyor. Doların artmasıyla maliyetler de artıyor. Turizm sektörü olarak yüksek kuru avantaj olarak görmüyoruz. Maliyetler stabil olması durumunda yüksek kur bir avantaj sağlar. Maliyetler kur oranını aştığı zaman zarar olabiliyor. TL’nin değerini koruması ve enflasyonun yükselmemesi en büyük isteğimiz" sözlerine yer verdi.