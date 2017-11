Alanya esnafı Dim TV'ye konuştu

HALKIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim Web TV, son olarak Avrupa pazarından büyük oranda yoksun bir sezon geçiren Alanya esnafının durumunu araştırdı. Rus turistlerin ağırlıklı olduğu bir sezonu geride bırakan Alanya esnafı, Avrupalı turistin eksikliğini ciddi oranda hissettiklerini, işlerinin de büyük oranda düştüğünü ifade ediyor. Bu düşüşün durması için yetkililerden destek talep eden esnaflar, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirttiler. İşte o görüşlerden bazıları:

'ESKİLER GELİYOR, YENİLER YOK'

HASAN ATAŞ (RESTORANCI VE CİP SAFARİCİ)

Avrupalı turist olarak eski müşteriler geliyor. İnsanlara düzgün hizmet verilirse, bağlantılar iyi olursa geliyorlar. Benim bir sıkıntım yok, müşterim fazlasıyla var. Çünkü doğru hizmet veriyorum. İnsanların eğitilmesi gerekiyor. Ülkemize gelen turistler cahil değil. Hangi ülkeden turist geldiği önemli değil, önemli olan verilen hizmetin iyi olması. Eğer hizmet iyi olursa turist her zaman gelir. Ama ülkenin genelinde bir düşüş olduğunu söylemek yalan olmaz.

'KEŞKE RUS'UN YARISI

KADAR AVRUPALI GELSEYDİ'

- MUSTAFA KISA (BUTİKÇİ)

Bu yıl Rus turist çok geldi. Ancak esnafın cebi boş kaldı. Genelde bu durumdan oteller yararlanıyor. Mesela bu kadar Rus turist geleceğine yarısı kadar Avrupalı gelse esnafın kazancı daha çok olur. Yurtdışında yeterince reklam yapılmadığı için Avrupalı turist gelmiyor olabilir. Bunu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapması lazım. Demek ki yeterince tanıtılmıyoruz veya dış politika da etkili olabilir.

'AVRUPA'YA DÖNÜŞ BAŞLAMALI'

- HASAN COŞKUN (BUTİKÇİ)

Avrupa’da her şey dahil sistemi kaldırıldı ama bizde halen devam ediyor. Böyle olunca geriye esnafın faydalandığı bir şey kalmıyor. Turist her şey dahil olunca neredeyse tişörtü bile bunun içerisinde bedava almak istiyor. Esnafa biraz daha kaliteli müşteri lazım. Rus turistlerle bu kiraları çıkaramıyoruz. 2 senedir gerçekten çöküş içerisindeyiz. Buna bir el atılması gerekiyor. Her şey dahil sistemden vazgeçilsin ve artık tekrar Avrupalı, İskandinav turiste yönelelim.

'RUS TURİST BEDAVA ALIŞVERİŞİ SEVİYOR'

- DOĞAN CANPOLAT (BUTİKÇİ)

Rus turist pek harcama yapan, alışveriş yapan bir turist kitlesi değil. Avrupalı turistler gelmediği için çok etkilendik. Kesinlikle kira ve yaşam harcamalarımızı kazanamıyoruz. Bu kitleden böyle bir gelir çıkmıyor ne yazık ki. Bir an önce bu işe el atılması lazım. Yetkililerin Avrupalı turisti buraya çekmek için gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Avrupalı turistin gelmemesinin sebebi net olarak belirtmeliyim ki yapılan yanlış politikalar. Başka türlü şu ana kadar gelen turist, neden bir anda ülkemizden çekilebilir ki?

'ASIL SIKINTI HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ'

- AYTEN ÖZER (HEDİYELİKÇİ)

Turist zaten her şey dahil sistemde geldiği zaman fark etmiyor ki. Ha Avrupalı turist gelmiş, ha Rus. İkisi de artık pek fazla otelden çıkmıyor. Ama Avrupalı turistin alım gücü daha iyi olduğu için bize yansıması farklı oluyor tabi ki. Tabi ki Avrupalı avantajdır ama en büyük dezavantaj her şey dahil sistemi.

'SENEYE KADAR RUSÇA'YI ÖĞRENMEK GEREK'

ABDULLAH SEVİNDİ (ECZACI)

Son birkaç senedir turizmde bir düşüş var. Bunun en büyük sebeplerinden birisi zaten bizim dış politikamızın Avrupa’daki ters yansımaları. Aynı zamanda bunun yerini Rus turistle doldurmaya çalışıyor hükümetimiz ama Rus turist sayısında sadece bu yıl bir patlama oldu. Fakat bu herkesi olumlu etkilemedi. Özellikle Alanya Çarşı bölgesi bu sene en dip noktada. Beldelerde her ne kadar oteller dolu olsa da, bu doluluk merkeze yansımıyor. Yansımayınca da esnaf kirasını çıkarmayı bırakın yarısını bile kazanacak durumda değildi. Biraz kiralarda düşüş yaşanınca bu durum biraz dengelendi. Seneye ne olur bilemeyiz. Birkaç yıldır, sene seneyi aratıyor zaten. Tabi hükümetin bu konuda tedbir alması şart. Bu saatten sonra ne kadar tedbir alırlar, bu tedbirler ne kadar olumlu döner bu da büyük bir soru işareti. Ancak ben çok olumlu döneceğini sanmıyorum. Zaten şu an ülkemizin güneydoğusundaki sınır ötesi olaylar, İsrail’in Suriye’ye girmesi gibi olaylar bizi çok olumsuz etkiliyor. Ben önümüzdeki 4-5 seneyi turizm açısından kayıp görüyorum. İşimiz zor. Turizme bel bağlamış insanların işi çok zor. Rus turistle ilgili olarak da öncelikle Rusça bilmezseniz Rusları ikna edemiyorsunuz. İkna edemeyince de zaten Ruslar Avrupalı gibi değil, biraz soğuk insanlar, böyle olunca bir şey satılmıyor. Güven problemi oluyor. Seneye yine Rus turist gelecekse Rusça'yı öğrenmemiz gerekecek.