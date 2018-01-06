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Alanya esnaf odaları seçim sürecinde

Alanya'da esnaf odaları seçim sürecine girdi, 9 oda için 18 başkan adayı sahaya indi

Alanya esnaf odaları seçim sürecinde

Alanya'da esnaf odaları seçim sürecine girdi, 9 oda için 18 başkan adayı sahaya indi

06 Ocak 2018 Cumartesi 00:03
Alanya esnaf odaları seçim sürecinde
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DOĞAN Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası 7 Ocak Pazar günü yani yarın sandık başına gidecek ilk oda olacak. Başkanlık maaşının 3 bin 500 TL olduğu odada Bacak'ın Paşa Özkan ve Nevzat Toksöz olmak üzere iki rakibi bulunuyor. Velittin Yenialp'in başkanı olduğu ve 2 bin 800 TL başkanlık maaşı bulunan Bakkallar ve Bayiler Odası, 8 Ocak 2018'de gerçekleşecek genel kurula yine Yenialp ile tek liste olarak girecek. Hüseyin Değirmenci'nin başkanı olduğu Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası 9 Ocak 2018'de sandık başına gidecek. Şu ana kadar Değirmenci dışında kimsenin adaylığını açıklamadığı odanın başkanlık maaşı ise 2 bin 800 TL.
AKKAYA GÖREVİ BIRAKIYOR
Kerim Taş'ın başkanı olduğu Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Odası 11 Ocak 2018'de sandık başına gidecek. 3 bin 500 TL başkanlık maaşı bulunan bu oda için ise Taş'ın rakibi Avni Aşçı olacak. Yeni dönem için aday olmadığını açıklayan Ali Akkaya'nın başkanı olduğu Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası ise 12 Ocak 2018'de genel kurulunu gerçekleştirecek. 4 bin 200 TL maaşı bulunan oda için sahneye iki isim çıktı. Mehmet Yüksel ve Recep Çalış bu süreçte başkanlık yarışı verecek.
ESNAF ODASI'NDA YARIŞ KIZIŞTI
Nuri Demir'in başkanı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ise 13 Ocak 2018'de genel kurul gerçekleştirecek. Mevcut başkan Nuri Demir'e rakip olarak ise sahaya Harun Gökçe, Duran Şimşek ve Ahmet Sert olmak üzere 3 isim indi. Bu odada ise başkanlık maaşı 3 bin 900 TL. Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası da 19 Ocak 2018'de gerçekleşecek genel kurula şu an için tek liste olarak Hüseyin Alataş ile girecek. 2 bin 800 TL başkanlık maaşı bulunan Tuğran Sağlamel'in başkanı olduğu Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ise 20 Ocak 2018'de genel kurula Sağlamel ve İlyas Bayır'ın muhtemel adaylığı ile girecek. Henüz seçim tarihi tam netlik kazanmayan ancak 11 Şubat tarihi üzerinde durulan Pazarcılar Odası'nda da başkanlık yarışında mevcut başkan Hasan Yiğit'in rakibi eski başkan Bekir Akış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaEsnaf Odaları
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