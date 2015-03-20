Alanya ekonomiye can verecek

ANTALYA Defterdarı Veli Tunçez, yaptığı yazılı açıklamada, atıl vaziyette bulunan Hazine arsa ve arazilerinin ekonomiye kazandırılarak iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Defterdarlık tarafından yapılan ihalelere 2015 yılı içerisinde de devam edildiğini bildirdi. Tunçez açıklamasında, Alanya’da bulunan 17 bin 152 metrekare yüzölçümlü 12 adet taşınmazın toplam 2 milyon 667 bin 82 TL satış bedeli üzerinden, 4 bin 182,27 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmazın ilk yıl için belirlenen toplam 44 bin 950 TL kira bedeli üzerinden, 2 bin 34,42 metrekare yüzölçümlü 4 adet taşınmaz ise ilk yıl için belirlenen toplam 215bin TL kullanma izni bedeli üzerinden yapılacak ihaleler ile ekonomiye kazandırılacağını açıkladı.

SATIŞA ÇIKARILAN HAZİNE TAŞINMAZLARI

Tunçez açıklamasında, Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde bulunan ve imar planında ticaret alanında kalan 400,99 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 330 bin 817 TL satış bedeli üzerinden; Konaklı (Telatiye) Mahallesi'nde bulunan ve imar planında günübirlik T.T.A. kalan bin 872,35 metrekare yüzölçümlü taşınmazın bir milyon 896 bin 762 TL satış bedeli üzerinden; Mahmutseydi Mahallesi'nde bulunan ve imarsız alanda kalan toplam 8 bin 83,65 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmazın toplam 373 bin 683 TL satış bedeli üzerinden; Karapınar Mahallesi'nde bulunan ve imarsız alanda kalan toplam 4 bin 679,60 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmazın toplam 45 bin 560,00 TL satış bedeli üzerinden; Yaylakonak Mahallesi'nde bulunan ve imarsız alanda kalan 743,66 metrekare yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 5 bin 950 TL satış bedeli üzerinden, Fakırcalı Mahallesi'nde bulunan ve imarsız alanda kalan toplam 1.371,86 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmazın ise toplam 14 bin 310 TL satış bedeli üzerinden olmak üzere, Alanya’da bulunan toplam 17 bin 152 metrekare yüzölçümlü 12 adet taşınmaz toplam 2 milyon 667 bin 82 TL satış bedeli üzerinden, 25 Mart 2015 tarihinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğü’nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacağını kaydetti.

İŞTE KİRALIK HAZİNE TAŞINMAZLARI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alanya, Kestel Mahallesi'nde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 2 bin 34,32 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, su ve tüp deposu, yazıhane, eski depo, ev-büro ve depolama alanı olarak kullanılmak ve 3 yıl süre ile kiralanmasına esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 23 bin 450 TL kira bedeli üzerinden, Tosmur Mahallesi'nde bulunan 2 bin 147,95 metrekare yüzölçümlü taşınmaz piknik alanı olarak kullanılmak ve 3 yıl süre ile kiralanmasına esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 21 bin 500 TL kira bedeli üzerinden olmak üzere, Alanya’da bulunan toplam 4 bin 182,27 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz ilk yıl için belirlenen toplam 44 bin 950 TL kira bedeli üzerinden 25 Mart 2015 tarihinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğü’nde 2.886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır."

KULLANMA İZNİ İHALESİ

Açıklamada ayrıca, Alanya, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 832 metrekare yüzölçümlü taşınmazın iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 100 bin TL kullanma izni bedeli üzerinden ihaleye çıkarılacağını ifade edilerek şunlar kaydedildi: "Konaklı Mahallesi'nde bulunan 440,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 55.bin TL kullanma izni bedeli üzerinden; Oba Mahallesi'nde bulunan 528 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 41 bin TL kullanma izni bedeli üzerinden, Tosmur Mahallesi'nde bulunan 234,42 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 19 bin TL kullanma izni bedeli üzerinden olmak üzere, Alanya’da bulunan toplam 2 bin 34,42 metrekare yüzölçümlü 4 adet taşınmaz ilk yıl için belirlenen toplam 215 bin TL kullanma izni bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır."

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI