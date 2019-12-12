Alanya e-fatura'ya hazır mı

GÖKÇEOĞLU, e-dönüşümün kağıt ortamındaki faturaların kaldırılması ve dijital ortama taşınmasıyla kağıt tasarrufunun sağlanmasının amaçladığını ifade etti. Başkan Gökçeoğlu, “2014'den sonraki yıllarda e-fatura ve e-defter uygulaması yapılmaktaydı. Bununla ilgili en önemli konu ise ciro bazındaydı. Serbest meslek sahiplerinin de avukatlar, doktorlar gibi 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle e-makbuz düzenlemeye geçmeleri gerekiyor. Sınırlama 5 milyon TL’ye düştü. 2018-2019 yıllarında cirosu 5 milyon lirayı geçen firmalar 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçecekler, daha sonra da 1 Ocak 2021 tarihinde de e-deftere geçmiş olacaklar” dedi.

‘ESNAF BUNUN ALTINDAN KALKABİLİR Mİ?’

E-fatura uygulamasının toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirten Gökçeoğlu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu da şu demek, Alanya’da gördüğünüz tüm esnaflar 5 bin TL’lik bir satış yaptıklarında düzenlemeleri gereken faturayı Gelir İdaresi’nin sunmuş olduğu portal üzerinden kesmek zorundalar. Bunun içerisine restoran, ayakkabı satanı, çanta satanı, butikçiyi, tamamını dahil edebiliriz. 5 bin TL’yi vergi mükellefine keserlerse 5 bin ve üzerini elektronik olarak düzenlemek zorundalar. Kanun tebliğinde şunu da söylüyor, aynı kişiye gün içinde yapılan satışlarda 5 bin TL’yi geçince, ayrı ayrı saatlerde bile satış yapılmış olsa, önceki kağıt ortamındaki faturalar iptal edilecek ve elektronik olarak fatura düzenlenmek zorunda. Vergi mükellefi olmayanlara 30 bin TL yine elektronik ortamda düzenlenecek. Biz meslek mensupları olarak bunları kayıt altına alacaklar olarak altından kalkarız ama bunu düzenleyecek esnaf bunun altından kalkabilir mi, bunun alt yapısı hazır mı bu konuda tereddütlerimiz var. 600 meslek mensubumuz var, 320 tanesi ofis şeklinde çalışmakta, geri kalanı bağımlı olarak çalışmalarını sürdürmekteler. Meslek mensuplarının tamamı bu konuya hakimler. Bu konuda bizim sıkıntımız yok. Yalnız dediğimiz gibi bunu düzenleyecek olan esnafımızın alt yapısının hazır olmaması, büyük bir sorun teşkil edecek. Hatta en son bütçe görüşmelerinde de bu konular ile ilgili sıkıntı olacak olursa bu meblağlarla ilgili tebliğlerle kaldırılabileceği ile ilgili görüşler hasıl olmaya başladı. Halkımızın da bu konuda eksiklikleri olduğunu düşünüyoruz. Elektronik olarak Gelir İdaresi Portalı’nda bunun düzenlenmesi gerekecek, bu konuda duyuru ile ilgili, bilgi ile ilgili eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm esnaflarımızı ilgilendiriyor. Tüm iş yapan herkesi, vergi kayıtlı herkesi ilgilendiriyor."