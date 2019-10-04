'Alanya dosyası' Bakan Çavuşoğlu'nda: Şahin, Thomas Cook krizi için Ankara'da

Ceren ŞAHİN

THOMAS Cook depremi dünya turizmini olduğu gibi Alanya’yı da salladı. Yaşanan depremin ardından Alanya’da turizm sektörü gözünü Avrupa’ya çevirdi. İskandinav pazarı haricinde Hollanda, Almanya ve Polonya’dan gelen iflas açıklamalarıyla umudunu Rusya’ya bağlayan sektörde turizmcilerin endişeli bekleyişleri ise sürüyor. İflasın bilançosu hala netleşmezken yapılan açıklamalarda turizmde 2019 sezonu kazanımlarının yüzde 75’inin kaybedildiği ifade ediliyor. İşletmelerin Thomas Cook’la yaptıkları anlaşmalarda, tahsilat vadesinin 90 günü bulması, otomatik olarak Temmuz, Ağustos ayları konaklamalarının karşılığını alamayacakları, yüksek sezon tahsilatını yapamayacakları anlamına geliyor. Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere STK ve turizm derneklerinin çalışmaları ise devam ediyor.

ALTSO’DA THOMAS COOK ZİRVESİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası da (ALTSO) düğmeye basan dinamiklerden oldu, dün Thomas Cook’u gündemine alan bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Turizmcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de hazır bulundu. Yanı sıra Yeminli Mali Müşavir Serdar Gargı, Avukat Gamze Gargı ve SGK Müdürü Muharrem Kaya da turizmcilerin iflas sürecine ilişkin merak ettikleri soruları yanıtladı. Toplantı ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu başkanlığında yapılırken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Thomas Cook iflasının ardından Alanya’nın uğradığı zararı ve turizmcilerin taleplerin gündemine alan bir dosya ile Ankara’ya gittiği açıklandı. Başkan Şahin, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı özel görüşmede turizmcilerin taleplerini Bakan Çavuşoğlu’na sunacağı bildirildi.

İŞTE ALANYA'NIN TALEPLERİ

Turizmcilerin gözü kulağı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Bakan Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme için Ankara’ya çevrildi. Başkan Şahin’in iflasın açtığı yaraları sarmak adına turizmcilerin acil taleplerini derlediği dosyada yer alan maddeler ise şu şekilde:

1. Yaşanan ve yaşanacak finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon Avro kredi olanağının çok daha yukarı seviyelere çıkarılması, faiz ve geri ödemelerin zorlukları göz önünde bulundurulmalı ve küçük işletmelere öncelik tanınmalıdır.

2. Turizm Tanıtım Ajansı'na ödenecek olan cironun binde 7,5'lik payı, işletmelerin durumu göz önüne alınarak gördüğü zarar oranında düşürülmesi gerekmektedir.

3. Tahsil edilemeyen miktarların şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi, bunun yanında bugüne kadar faturalanarak tahakkuk ve hatta ödemesi gerçekleştirilen KDV tutarları konusunda mahsup etme ve hibe benzeri bir yöntemle işletmeler bu yükten kurtarılmalıdır.

4. Rakip ülkeler pazarda oluşan boşluğu doldurmak üzere seyahat acentalarını pazarlama konusunda destekleyeceğinden, ülkemiz de bir an önce yeni tur operatörü anlaşmalarını teşvik etmelidir. Türkiye’nin turizmde rekabet ettiği ülkelerin ivedi bir şekilde teşvik vereceği dikkate alınarak sağlanacak teşvikler hızlı biçimde hayata geçirilmelidir.

5. Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak sektörün örgütlenmesi tamamlanmalı, yabancı tur operatörlerinin temsilci ve sorumlu seyahat acentası olmadan Türkiye’de tahsis sözleşmeleri yapmasının önlenmesi ve yeni bir teminat sisteminin devreye girmesi olduğu görüşündedir.