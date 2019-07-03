Alanya'dan 'yerli tohum' atağı

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Antalya genelinde birkaç firmanın yerli tohum üretimiyle ilgili ciddi çalışmaları olduğunu dile getirerek, “Aslında yerli tohum üretimi yapılıyor. Özellikle Antalya’da bulunan 4-5 firma yerli tohum üzerinde AR-GE çalışmalarını bitirdi. Tedarikçi unvanını aldı. Üreticilerimize tohum ve fide tedariki yapmaktalar” dedi.

‘ÇİFTÇİ YERLİ ÜRETİME TEŞVİK EDİLMELİ’

Devlet ve sivil toplum örgütlerini yerli tohum kullanımına yönlendirecek teşvik ve çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Göktepe, “Ancak yerli tohumla ilgili öncelikle devlet büyüklerimizden ve sivil toplum örgütlerinden bir talebimiz olacak, yerli tohumun zararlılardan ve hastalıklardan ari, ithal tohumlara göre, özellikle hibrit (melez) tohumlar için konuşulduğunda daha verimli olduğunu üreticilerimize anlatmamız, bilgilendirmemiz lazım. Tam da bu noktada, özellikle ilçemizde ve Isparta, Burdur ve Antalya’yı kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKA) bir dosya hazırlıyoruz. Projenin içeriği de yerli tohumlarımızı üreticilerimize tanıtmak. Yerli tohum kullandığında hastalıklar ve zararlılarla daha az karşılaşacaklarını anlatmak” açıklamasında bulundu.

‘YÜZDE 20’LİK BİR DESTEK BEKLİYORUZ’

Göktepe, yerli tohum kullanımının bitkide meydana gelecek hastalık veya zararlıların en az şekilde görülmesini sağlayacağını ifade ederek, devlet desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Göktepe, yüzde 20’lik bir teşvik desteğinin çiftçiyi yerli tohum kullanımına yönlendireceğini belirterek, “Hastalık ve zararlılardan ari fide kullandıkları zaman daha çok verim alabilecekler. Meyve bahçelerinde yerli fide ekimine destek zaten var. Sertifikalı bodur, yarı bodur bahçe tesislerinde devlet desteği oluyor. Biz bu desteğin aynı şekilde, özellikle örtü altında yetiştirilen domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünlerde de yerli tohumu kullanan üreticilerimize verilmesi hususunda devlet büyüklerimizden, ilgili bakanlıklardan taleplerimiz olacak. Bu destekte oran şu şekilde tutulabilir; bugün bir salatalık fidesinin, domates fidesinin fiyatının 1 lira ile 1,25 lira arasında değiştiğini biliyoruz. Sonuç itibariyle yüzde 20’lik bir devlet desteği uygun olacaktır. Üreticilerimize ciddi kaynak sağlayacaktır. Aynı zamanda bu şekilde yerli üretim yapan firmaların da desteklenmesi yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

‘KAPASİTE BÜYÜRSE ÇALIŞMALAR HIZLANIR’

Devlet desteğinin firmaların çalışmalarını hızlandıracağını ifade eden Göktepe, “Firmalar ürettikleri fideyi çiftçiyle buluşturduklarında kapasitelerini büyütecekler. Kapasiteleri büyüdüğünde de daha detaylı bir ıslah çalışması yapacaklardır. Yanı sıra bu şekilde istihdam da sağlanmış olacak. Bu da ülke ekonomisine ciddi bir katkı demektir. Bu noktada yüzde 20’lik bir devlet desteğinin yerli üretim, tohum, fide kullanmaları durumunda üreticiye sunulması uygun olacaktır” dedi.

‘FATURAYI GETİREN DESTEĞİ ALSIN’

Başkan Göktepe, umdukları devlet desteğinin Çiftçi Kayıt Sistemi ile kayıt altına alınıp, verilebileceğini ifade ederek, “Bu destek şu şekilde verilebilir; bakanlığımızın Çiftçi Kayıt Sistemi dediğimiz sisteme kayıtlı üreticilerimiz nasıl ki bambus arısı uygulamasında faturasını alıp, ÇKS’sini de yaptırdıktan sonra il ve ilçe müdürlüklerine getirdiklerinde bir sonraki takvim yılında destek ödemeleri yapılıyorsa, çiftçi de yerli tohum kullandığını gösterir faturasını ilgili bayilerden alıp ya da firmadan alıp ÇKS’ye kayıt yaptırdıktan sonra ilgili müdürlüğe teslim etmeleri durumunda destek ödemelerini alabilirler” ifadelerini kullandı.

‘YERLİYE DÖNÜŞ YAPMALIYIZ’

Yerli tohum ve fide kullanımının arttırılması gerektiğinin altını çizen Göktepe, “Yerli tohum ve fideye kesinlikle dönüş yapmamız gerekiyor. Bu konuda geç bile kalındı. Ancak o kadar da kötümser bakmamak gerek. Bahsettiğim gibi; Antalya genelinde 4-5 adet çok ciddi firmalarımız var. Bu firmalar, yerli tohum üzerinde ıslah çalışmalarını bitirmiş, gerekli AR-GE çalışmalarını yapmış, şu anda üretime başlamış durumda. Bir tohumun istenen performansı vermesi için 5 sene ile 10 sene arasında ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. AR-GE çalışmalarının çok düzenli yapılması lazım. Belli denemeler yapıldıktan sonra 5-10 sene arasında iyi bir çeşidin ortaya çıkması sağlanıyor. Sertifikalı yerli tohum üreten firmalara devlet desteği var. Alanya’da da bir fidan üreticimiz sarı sertifikasını alarak yerli üretim iznini aldı. Ancak biz firmaların desteklenmesinden ziyade üreticinin desteklenmesi tarafındayız. Tabii ki yerli tohum kullanan üreticilerimiz de çok. Ancak biz bu oranı yüzde 80’lere, 90’lara çıkaralım ki, burada hem yerli tohum üreten firmaların desteklenmesi sağlansın, üreticilere de devlet desteği verilsin. Fide desteğinin üreticiye aktarılması, bunun yanında yüzde 20’lik daha ekstra bir devlet desteği üreticiye katkı sağlayacaktır. En azından dörtte biri, yerli tohum kullandığı için üreticilerimize aktarılabilir” dedi. (Haber Merkezi)