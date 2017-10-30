Alanya'dan sonra İstanbul'da

SELEKLER Çarşısı'nda 1984 yılında 36 metrekarelik bir dükkanla faaliyete başlayan Emo Optik, Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor. Osman Önal ve kardeşleri Erdoğan ile Özlem Önal'ın ortaklığındaki firma, Antalya'dan sonra İzmir ve İstanbul'un en prestijli alışveriş merkezlerindeki mağazalarıyla müşteriye ulaşıyor. Kocaeli, Çanakkale ve Alanya'da da mağazaları bulunan Emo Optik, son olarak İstanbul Küçükyalı'da hizmete giren alışveriş merkezi Hilltown'da 33'üncü şubesini hizmete açtı. İstanbul'un en yeni alışveriş merkezindeki mağazanın açılışına katılan Osman Önal, mağaza müdürü Ergun Tüfekçi ile birlikte ilk gün heyecanına ortak oldu. Oğlu Taygun Önal'ın da yalnız bırakmadığı Osman Önal, şunları söyledi: "Antalya'da Selekler Çarşısı'ndaki mütevazı bir mağazadan, Zorlu ve Akasya başta olmak üzere Türkiye'nin en prestijli alışveriş merkezlerinde çok sayıda şubeye ulaştık. Emo'yu Türkiye markası yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, yerelden ulusala uzanan bu markayı uluslararası alana taşımak."

