Alanya'dan avokado ihracatı hızlandı

Ceren ŞAHİN

2015 YILINDAN bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda avokadonun coğrafi işareti geçtiğimiz Ekim ayında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Alanya’ya kazandırılmıştı. Muşmulanın ardından avokadonun da Alanya adına tescillenmesi yüzleri güldürmüş ve üretimde Alanya’nın tropikal meyve portföyüne bir artı olarak eklenmişti. Avokado son süreçte başta İran olmak üzere Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilen ihracat rakamlarıyla da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, eylül ayından bu yana 150 bin civarında avokado ihraç edildiğini belirterek “Ağırlıklı olarak İran, Ukrayna ve Rusya’ya ihracatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Eylül ayından bu yana 150 bin civarında avokado ihraç ettik. Hasat zamanı göz önüne alındığında avokadoda sezon ağustos ayında başlar ve mayıs ayına kadar devam eder. Eylül ayında başlayan ihracat rakamlarında güzel bir ivme kazandığımızı söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl mart ve nisan aylarında da deneme amaçlı olarak Almanya’ya ihracat gerçekleştirmiştik. Memnun kaldılar. Aynı dönemde Hollanda ve Ukrayna da bizden ürün istemiş, lakin elimizde yeterli ürün bulunmamasından ötürü gönderememiştik” ifadelerini kulandı.

‘AVOKADODA BEKLENTİ 40 MİLYON ADET’

Avokadoda bu yıl beklentinin 40 milyon adet olduğunu ifade eden Sevilgen “Alanya’da geçtiğimiz yıl 16 milyon adet avokado üretimi gerçekleşti. Bu yıl ise 40 milyon adet bir beklentimiz söz konusu. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen don olayından kaynaklanan yüzde 30’luk bir kaybımız olmuştu. Lakin bu yıl, gerek iklimin son derece elverişli devam etmesi, gerekse de geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının ardından ağaçların üst kısımlarında oluşan meyve boşluğunun bu yıl tamamlanması ürünün bol olmasını sağladı. Dolayısıyla bu yıl, yani 2018’in Ağustos ayından 2019’un Mayıs ayına kadar avokadoda beklentimiz yüksek, 40 milyon adet civarında” dedi.

'20 BİN DÖNÜM ARAZİDE AVOKADO ÜRETİLİYOR’

Sevilgen, avokado üretimine ilişkin sayısal verileri de aktararak “Avokado, dikimi itibariyle 4 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Alanya’da şu an 40 bin adet dikili avokado ağacımız mevcut. Bunlar kayıt altındaki veriler. Gayri resmi sonuçlara bakılacak olursa aşağı yukarı 50 bin civarında bir ağaç sayısı olduğunu tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 20 bin civarında meyve veren avokado ağacımız vardı. Bu rakamın bu yıl 30 bine ulaştığını tahmin ediyoruz. Yani şu an dikili vaziyette bulunan 40 bin dikili avokado ağacının 30 bin civarı meyve verir durumda. Alanya’da 20 bin dönüm arazi üzerinde şu an avokado üretimi yapılmakta ve getirisi yüksek olduğu için de her geçen gün üretim artmaktadır” şeklinde konuştu.