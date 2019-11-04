Alanya'daki mağduriyetin ardından gözler Antalya’da

DİM TV (dimtv.tv), Alanya'da otogar esnafının sesi olmuş ve yaşanan mağduriyetleri ekranlara taşımıştı. İndirme peronlarında otobüslere verilen sürenin kısalığından şikayetçi olan esnaf Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşmuş, sorunun çözümü için gitmedikleri yerin kalmadığını ifade ederek Büyükşehir Yasası’yla gelen idari yetki karmaşasına dikkat çekmişlerdi. Öte yandan “Biz ne yapacağımızı artık bilmiyoruz” diyerek isyan etmişlerdi.

CHP İLÇE ÖRGÜTÜ DÜĞMEYE BASTI

Esnaf, Dim TV aracılığıyla sesini duyuran esnafın imdadına CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri koşarak düğmeye basmışlardı. Otogarda gerçekleştirilen toplantıda sorunlar masaya yatırılmış, Başkan Karadağ Antalya ile köprü olacağının ve sorunun çözümü için yetkililerle konuşacağının sözünü vermişti.

ESNAFIN TALEBİ ANTALYA’YA İLETİLDİ

Başkan Karadağ söz verdiği gibi gereken görüşmeleri gerçekleştirdi ve yarım saatle sınırlandırılan sürenin 1 saate çıkarılması adına esnafın taleplerini Antalya'ya iletti. Başkan Karadağ “Cumartesi günü otogar esnafımız ve kaptanlarla bir görüşme gerçekleştirdik. Sorunları masaya yatırdık. Esnaflarımızın yarım saat olarak belirlenen otobüs bekleme sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepleri oldu. Kendilerine gereken mercilere ileteceğime dair de bir söz verdim. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilgili birimle bugün görüştüm. Esnafın 1 saat talebini, yanı sıra Alanya Otogarı’mızın eksiklerini Deniz hanıma ilettim. Deniz hanım da gelip yerinde göreceğini belirtti. Gerek esnafımızın sorunlarının çözülmesi, gerekse de Alanya otogarımızın çehresinin değişmesi için bir takım eksikliklerini kendileri tespit edecekler. Alanya’mıza gelen misafirlerimizin geldiklerinde ilk gördükleri yer otogar. Dolayısıyla otogarın daha düzgün temiz ve Alanya’nın imajını yükseltecek bir değere sahip olması gerektiği kanısındayım. Esnaf arkadaşlarımız da haklılar. Kış döneminde temel geçim kaynakları olan kaptanlara tanınan sürenin uzamasını istiyorlar. Sürenin 30 dakikadan, 1 saate çıkarılması konusunda da görüştük. Deniz hanım önümüzdeki hafta içerisinde bizzat gelecek ve fiziki koşulları inceledikten sonra sorunlar çözüme kavuşacak. Esnafımız rahat olsun. Huzurlu olsun” ifadelerini kullandı.