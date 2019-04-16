Alanya'daki inşaat sektörünün problemi: 'Tekelleşme fiyatı arttırıyor'

2018 YILI Ağustos ayında dövizde yaşanan rekor artışlar inşaat sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Yapı ve inşaat malzemelerinin dövize endeksli olması da maliyetleri arttırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre inşaat malzeme endeksi 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 29,2, işçilik endeksinde ise yüzde 17,4 artış gösterdi. Öte yandan Alanya’nın, ülkedeki en pahalı betonu kullanması ise sektör temsilcilerini zor durumda bırakıyor. Konuyla ilgili Dim TV’ye (dimtv.tv) konuşan Adasa Yapı Denetim firması sahibi, İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, bazı gelişmelerin fırsatçılığa neden olduğunu belirterek, “Alanya’nın inşaat sektöründeki en büyük problemlerinden biri beton fiyatları. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de konuyla ilgili önemli çalışmalar yaptı. Fakat halen fiyatların düşmesi adına bir gelişme yok. Son dönemlerde dövizin artışı ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu krizden dolayı beton fiyatları arttı. Maliyetlerdeki artışlardan dolayı bunu fırsatçılığa çevirenler var. İnşaat maliyetlerinin yansıması yüzde 30’ları geçmiş durumda. Dolayısıyla müteahhitler bu durumdan kötü etkileniyor. Alanya’daki beton fiyatlarının artmasının temel nedeni tekelleşmedir. Alanya’da inşaat sektöründe her ne kadar yabancıya satış fazla olsa dahi, bu gelir gider maliyetlerini dengelemiyor. Daire fiyatlarının artmasıyla birlikte yerli vatandaşların da alım gücü azaldı ve buna karşılık banka faizleri de bir hayli yükseldi. Tek tesellimiz dövizdeki artıştan dolayı yabancıların inşaat ve konuta gösterdiği talep. Fiyatların oturmasıyla birlikte bu durum biraz daha düzelecektir” dedi.

