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Alanya'da yer alan resmi ilanlar artık tek tık uzağınızda!

Resmi ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan icra, ihale, personel ilanları artık tek tık uzağınızda.

EKONOMİ 18.10.2019, 12:29 18.10.2019, 12:44
Alanya'da yer alan resmi ilanlar artık tek tık uzağınızda!
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ALANYA'DA yer alan, icra yoluyla satılan taşınır ve taşınmazlar, personel ilanları, ihaleler, tebligatlar tek bir linke toplandı. Günlük olarak takip edilebilecek olan ilanları inceleyerek katılım koşulları, yayınlanan ilanların ayrıntıları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bağlantıya tıklayarak her gün değişen ilanlara ulaşabilirsiniz!

https://medya.ilan.gov.tr/widgets/YYN-001591-20160609.html?fbclid=IwAR1a83_HkqSHY04uHSu8Ryztbd_dgPyQasf3ADaVYHXpMw8t59p8nEz6WsU

#icra #Resmi ilan portalı #resmi ilanlar #Alanya
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5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
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11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
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