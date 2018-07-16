Alanya'da Yenialp'ten Dim TV'ye açıklama

Asiye ELİAÇIK

NORMAL şartlarda sezon ortasında Alanya gibi bir turizm bölgesinde kredi talebi olmaması gerektiğini belirten Yenialp Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada, "Ancak esnaflarımız kredi konusunda yine de bizden talepte bulunmaya devam ediyor. Bunun değişik etkenleri var. Turizmin esnafa yansıması çok zayıf. Otellerimiz dolu, turist var fakat bu turistleri çarşıya getiremiyoruz. Turist Alanya’ya geliyor, sabahtan akşama kadar otelinde kalıyor. Otele otobüsle geliyor, kalıyor ve yine otobüsü ile havalimanına dönüyor" dedi.

'BANKA FAİZLERİ ÇOK YÜKSEK'

Acentalar tarafından turistin belirli yerlere götürüldüğünü ve bunun nedeninin ise her şey dahil sistem olduğunu dile getiren Yenialp, her şey dahil sistem yerine otellerin normal bir sistemle çalışmasının esnafa katkı sağlayacağının altını çizdi. Esnafın kredi kooperatiflerden kredi talebinin fazla olmasının bir diğer nedeninin banka faizlerinin yüksek olmasından kaynaklandığını söyleyen Yenialp şöyle konuştu: "Bugün bankalara baktığımızda faiz oranlarının yıllık yüzde 24'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Ama esnaf kredi kooperatiflerinden kredi kullanan esnaflar yüzde 5 gibi bir faizle kredi kullanıyor. Bu da banka kredilerinin 5'te 1'i gibi bir oranında esnafa kredi kullandırmak demek. Bu nedenle esnaf kefaletlere ciddi bir talep ve istek var."