Alanya'da yabancı yatırımcı rekoru

Kübra DUMAN

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre Eylül ayında gerçekleştirilen satışların yüzde 18'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı endeks tarihindeki en büyük sıçramalarından birini yapmış oldu.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 34) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 25 ile 3+1, yüzde 20 ile 1+1 ve 4+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 11 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında ise yüzde 11 oranında gerçekleşmişti.

ALANYA’DA ARTIŞ ORANI YÜZDE 30

Alanya’da yabancıya yönelik mülk satışında eylül ve ekim aylarında geçtiğimiz aylara oranla yüzde 30 oranında ciddi bir artış yaşandığını belirten emlakçı ve yeminli tercüman Anjelika Chezhia, 2016 yılında yaşanan uçak krizini hatırlatarak “O dönem Rus pazarında satışlar durma noktasına gelmişti. 2016’ya kıyasla bu yıl Rus pazarında yüzde 50 bir artış yaşandı. Başta Rus ve Araplar olmak üzere tüm pazarlarda yabancıya mülk satışında artış var. Bunda dolar ve euronun yükselmesinin de etkisi oldu. Önceden 50 bin Euro’ya aldıkları evi, bugün 40 bin Euro’ya alma imkanı buldular ve yabancı yatırımcılar bu fırsatı iyi değerlendirdiler. Tapu'da tercümanlık yapıyorum ve yabancıya mülk satışında yoğunluk yaşanıyor. Günde 150 işlem gerçekleştiriliyorsa bunların 50-60’ını yabancıya yönelik yapılan mülk satışları oluşturuyor. Öte yandan satışlara engel bürokratik işlemler yok artık, kısa sürede satış işlemlerimiz tamamlanıyor. Evraklarımızı sabah veriyoruz, öğleden sonra tapumuzu alıyoruz. Yatırımcı memnun ayrılıyor buradan. Bunun için Alanya Tapu Müdürlüğü çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Önceden tapu almak haftalar sürüyordu ve insanlar dolandırılıyorlardı. Artık özellikle Ruslar için şunu söylemek istiyorum. Alanya’yı gerçekten çok seviyorlar. 2016’da yaşanan krizin ardından başka ülkelere seyahat eden Ruslar Türkiye’nin değerini daha iyi anladılar. Burada aldıkları hizmeti ve yaşam standartlarını bu fiyatlara bulamayacaklarını gördüler ve oluşan güven ortamıyla birlikte rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdiler.

AVRUPA PAZARI HAREKETLENİYOR

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay ise “Alanya’da kış aylarında gayrimenkul satışları daha iyi olur. Birkaç yıldır Avrupalılar buradan soğumuştu ama yavaş yavaş hareketlilik var. Bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Bir ara Avrupa ülkelerini bırakmış Asya ülkelerine yönelmiştik, buralara yapılan satışlar halihazırda devam ediyor. Bizim istediğimiz Avrupa ülkelerine tekrar satış yapabilmek, bu da başladı. Eylül, Ekim aylarında 2018’in en iyi rakamını yakalamaya çalışıyoruz. Net bir rakam veremiyoruz ama piyasadaki hareketlilikten bunu gözlemleyebiliyoruz. Kurdaki artış, TL üzerinden satışı yapılan dairelerin satışında ciddi bir artış yaşanmasını sağladı. Ama döviz üzerinden satılanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim” dedi.

