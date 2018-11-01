Alanya'da vergi indirimi değerlendirildi

Ceren ŞAHİN

DÖVİZDE yaşanan dalgalanmaların ardından enflasyonla mücadele kapsamında KDV ve ÖTV indirimine gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün gerçekleşen vergi denetim kurulu toplantısının ardından yeni vergi indirimi paketini açıkladı ve yıl sonuna kadar 6 başlıkta geçerli olacak şekilde vergi indirimine gideceklerini ifade etti. Yeni vergi indirimleri ile birlikte piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

BEYAZ EŞYA VE ARAÇLARDA YENİ İNDİRİM, KONUT VE TAPUDA İNDİRİME DEVAM

Açıklanan yeni vergi indirimi paketine göre, konut satışlarında uygulanan yüzde 10’luk ve tapu harçlarında uygulanan yüzde 1’lik indirime devam edilirken beyaz eşyada ÖTV tamamen sıfırlanacak. Yanı sıra 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV uygulaması 15 puan indirilecek. Ticari araçlarda da alınan KDV miktarı yüzde 18’den 1’e indirilecek.

Hem enflasyonla mücadele hem de istihdamda güçlü bir duruşun hedeflendiği vergi indirimlerine ilişkin Alanya’nın sektör temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

‘ALANYA ESNAFININ YÜZÜ GÜLDÜ’

Vergi indirimlerinin esnafı rahatlatacağına vurgu yapan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir “Esnafımız için böyle bir indirim zaten gündemimizdeydi, isteklerimiz arasındaydı. Güzel bir uygulama. Esnafımızın yüzü güldü. KDV ve ÖTV’de uygulanacak indirimler esnafın yararına olacak. Enflasyonla mücadelede vergi indirimlerinin piyasanın geneline iyi geleceğini düşünüyorum. Esnafımız da indirimle birlikte rahatlayacaktır. Vergi indirimlerine 2019 yılında da devam edilmesini istiyoruz” dedi.

‘BU FIRSATLA BİRLİKTE ESKİ ARAÇLAR DEĞİŞECEK’

Ticari araçlarda yapılan KDV indirimlerinin son derece önemli olduğunu ifade ederken esnafın bu fırsatı değerlendirmesi yönünde çağrıda bulunan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak “Bakanımızdan Allah razı olsun. Bu güne dek yapılmış en yüksek indirim. Biliyorsunuz ki ticari araçlarda KDV oranı yüzde 18’di. Ve özellikle servis araçlarını değiştirmek isteyen esnafımızın bu oran belini bükmekteydi. KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesi esnafımız açısından gerçekten sevindirici. Eskiyen otobüsler, dolmuşlar, servis araçlarında daha rahat bir şekilde değişime gidebileceğiz. Esnafımız bu fırsatı değerlendirerek yıl sonuna kadar eski servisi olan otobüsü olan değiştirebilir. Yanı sıra yapılan vergi indirimlerinin bütün sektörleri hareketlendireceği kanısındayım. Piyasaları canlanacak ve herkese iyi gelecek” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİMİ DEĞİL TÜKETİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLER’

Aynı zamanda CHP İlçe Başkanı da olan ve 2007 yılından bu yana gayrimenkul sektöründe faaliyetlerine devam eden Tokuş Gayrimenkul bünyesinde emlak danışmanlığı yapan Sefa Çorbacı “Konutta uygulanan vergi indirimi geçtiğimiz süreçte emlak piyasalarında canlılık yarattı. Sektörel açıdan genel bir canlılık ve hareketlilik getireceği kanaatindeyim. Lakin ‘Nereye kadar?’ diye sormak lazım. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz giderek derinleşmektedir. Atılan adımları değerlendirdiğimizde, dikkat edin, tüketimi arttırmaya yönelik tedbirler olduğunu görüyoruz. Vergi indirimleri ile içerisinde bulunduğumuz krizin atlatılamayacağı açıktır. Zira merkezine üretimi almayan hiçbir çözüm kökten bir karşılık bulamayacaktır. Örneğin üretimin artmasına bağlı olarak ürünün bollaştığı bir sistem düşünecek olursak ürün kendiliğinden ucuzlayacaktır. Lakin bakıldığında yapılan indirimlerin odağında üretim değil tüketim vardır. Kaldı ki otomotiv sektöründe yapılan indirim yine asgari ücretle çalışan vatandaşa katkı sunmamıştır. Zira gıda ihtiyacını kıt kanaat karşılayan, kundaktaki bebeğine bez almakta zorlanan halkın temel sorunu otomotivde yapılan KDV indirimi değildir. Bu anlamda yapılan indirimler kısa vadede canlılık yaratacak olsa dahi uzun soluklu bir çözüm değildir” şeklinde konuştu.

‘FAİZLER GERİ ÇEKİLMEZ İSE BİR TARAFI EKSİK OLACAK’

Alanya Sanayici İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar “Bir tarafı eksik bir uygulama” diyerek yapmış olduğu değerlendirmesinde “İnşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde yapılan bir indirim söz konusu. Elbette piyasalarda hareketlilik sağlayacaktır ama asıl yapılması gereken faiz oranlarında yapılacak olan indirim. Özellikle Türk insanımızın genel olarak kredi ile yapmış olduğu işlerde çözüm imkanı olmayacağı kanaatindeyim. Bu da piyasaların çalışmasında önemli bir etken. Dövizin düşmesiyle birlikte enflasyonun ve faizlerin geri çekilmesi sağlanabilir. Faizler geri çekilirse şuan yapılan indirimler çok daha yerinde olacaktır ve işler hale gelecektir. Faizlerin düşmemesinden dolayı insanların kredi kullanmasında sıkıntı olacaktır. Dolayısıyla bir tarafı eksik bir uygulama olarak değerlendiriyorum” ifadelerine yer verdi.

‘ALIM GÜCÜ ZAYIF, PİYASALARDA CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ’

Alanyalı iş insanı Mevlüt Görücü ise yapılan vergi indirimlerine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmesinde “Yapılan indirimler normal koşullarda piyasaları hareketlendirecektir. Lakin enflasyon yüksek ve insanların alım gücü zayıf. Dolayısıyla bu noktada bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Dövizde yaşanan dalgalanmaların ardından çok kişinin kaybı söz konusu. İndirimin yapılması güzel lakin alım gücünün zayıf olduğu günümüzde satış bazında büyük bir değişiklik yaratacağını zannetmiyorum. Bir çelişki var” dedi.

