Alanya'da vatandaş kan ağlıyor: Sofralara kırmızı et girmiyor!

Vatandaşın sofrasındaki birçok ürünün fiyatının artmasına neden olan ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Özellikle tavuk, balık ve kırmızı etteki dalgalanma sürüyor.

Alanya'da vatandaş kan ağlıyor: Sofralara kırmızı et girmiyor!
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DENİZE kıyısı olan Alanya’da ise tavuk ve kırmızı ete göre balık bulmak bir hayli kolay. Av yasağının başlamasıyla fiyatlarda çok az dahi olsa önceki haftalara göre yükselme olduğu gözlenirken, balık fiyatlarının tavuk eti ve kırmızı ete göre daha ucuz seyrettiği öğrenildi. Öte yandan tavuk eti ve kırmızı etteki fiyat artışı almış başını gidiyor. Günden güne artan tavuk eti fiyatları ise vatandaşın et yeme umudunu düşürüyor. Bunun en büyük nedeni de üretimin giderek azalması ve fırsatçıların ortaya çıkması olarak gösteriliyor. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv(dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 15:10
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