Alanya'da vatandaş eti dikkatli alıyor

SOFRALARIN olmazsa olmazı, her yemeğin içinde mutlaka görmek istediğimiz eti alırken nelere dikkat etmeliyiz, sağlıklı et yiyebiliyor muyuz? Dim TV (dimtv.tv) bu soruların cevabını işin uzmanından aldı. Et sektöründe en önemli şeyin güven olduğunun altını çizen Alanya Et Dünyası sahibi Veysel Öztürk, "Vatandaş ne yediğini bilmek istiyor. Her kasaba da güvenilmiyor. Eğer et alınacaksa bildikleri ve güvendikleri kasaplardan alışveriş yapsınlar" dedi.

'VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜK'

Sağlık sektöründe her türlü olayın yaşandığı, merdiven altı satış ve kaçak et satışının artması ile birlikte vatandaşın aldığı eti görmek istediğini söyleyen Öztürk, "Kasapların kullandığı makineden bile şüphelenen müşteriler var. Biz de kasaplar olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlar bize göre uygun olmasına rağmen artan maliyetlerden dolayı fiyatları arttırmak durumunda da kalabiliyoruz. Ancak vatandaşın alım gücü çok düşük. Müşteriler her şeyi incelemek istiyor, biz de 'Müşteri velinimetimizdir' diyerek kıramıyoruz ve istediklerini mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz."