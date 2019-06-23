Alanya'da üreticiye önemli uyarı: Son tarih yaklaşıyor

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının ve 2018 yılı ikinci dönem buzağı destekleme başvuru güncellemelerinin 28 Haziran Cuma günü sona ereceğini belirterek, üreticilere bu tarihe kadar kayıtlarını yeniletmeleri uyarısında bulundu. Rüzgar, “Mazot, gübre, toprak analizi ve bakanlığımızın verdiği diğer destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, öncelikle 28 Haziran 2019 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmaları gerekmekte. Ardından mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçelerini vermeleri gerekmektedir. Rüzgar, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2018 yılı buzağı desteklemesi 2. dönem başvuruları 28 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2018 yılı ilk dönemde başvuruda bulunan yetiştiricilerimizin 2. dönemde yeniden başvuru yapmalarına gerek yok. Şuna kadar 2018 yılı 1 dönem ve 2 dönem buzağı desteklemesi ödemesi için 2 bin 400 hayvan yetiştiricimiz başvuruda bulundu. Yetiştiricilerimiz buzağı destekleme ödemesinden faydalanmak için son günü beklemeden bir an önce ilçe müdürlüğümüze gelerek başvuruda bulunsunlar” dedi.