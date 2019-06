Alanya'da ulaşım esnafı Başkan Böcek’ten zam istedi

BÜTÜN çalışmalarının vatandaş odaklı olacağını ifade eden Başkan Böcek, Antalya’yı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yöneteceklerinin altını çizdi. Toplantıda ulaşım esnafı sorun, görüş ve taleplerini iletti. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış taksici esnafının sorunlarını dile getirdi. Çalış, ayakçılık, EDS hız sınırı, araç kiralama firmalarının otellerde taksicilik yapması, D2 belgeli araçların korsan taşımacılık yapması ve sinyalizasyon sorunlarından yakındı. Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Doğan Bacak da toplu ulaşım esnafının 2 yıldır hiç zam almadığını belirtti.

‘TAŞIYAN DA TAŞINAN DA DEĞERLİDİR’

Doğu hattında bulunan otobüslerin büyümesi için 200 milyar TL’lik bir bedel çıktığını anlatan Bacak, bunun yarısını ödediklerini, kalan yarısı için de kolaylık beklediklerini ifade etti. Başkan Muhittin Böcek, taşınanın da taşıyanın da mutlu olduğu bir toplu ulaşım sistemi için çalıştıklarını belirterek, ulaşım esnafının sorunlarını yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çözmeye gayret edeceklerini kaydetti. Böcek, otobüsçülerin büyüme bedelinin kalan kısmını daha uzun taksitlerle ödemeleri konusunda çalışma yapacaklarını belirtti.

Başkan Muhittin Böcek, özel işletmelerin, otel ya da özel okulların kendi işletmelerine tescilli öz malla ücretsiz müşteri, personel, öğrenci taşımasının C plakalı taşımacılığa sekte vurduğunu bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydetti. Böcek, bu konuda C plaka zorunluluğu getireceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’ya her ay gelerek esnafı dinlemeye devam edeceklerini dile getirdi.