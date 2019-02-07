Alanya'da THD'den tüketiciye uyarı

SOSYAL medya hesabından açıklama yapan Şencan, “Alanya’da bir süre önceye kadar faaliyet gösteren ve tek senet yaparak, taksitli satış yapan ... firması kapanmış. Borçlu olan müşterilerine, ödeme yapacakları bir hesap numarası veya adres bırakmadan kayıplara karıştığı konusunda derneğimize yapılan yoğun başvurulardan anlaşılmaktadır. Firmanın bununla da kalmayıp, müşterilerinden aldıkları senetlerin tümü üzerinden tahsili için İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosuna yetki verdiği mağdurlar tarafından iddia ediliyor. Borçlarının bir kısmını ödedikleri halde, hukuk bürosu tarafından, senedin tümü üzerinden icra kanalıyla tahsilat yapılacağı konusunda borçlu olan tüketicilerimiz telefonla aranarak tehdit ediliyor. Aynı konuda mağdur olan tüketicilerimizin, ödeme yaptıkları makbuzları ile birlikte derneğimize bizzat gelmelerini önemle duyururuz" dedi.