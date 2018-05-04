Alanya'da terziler pes etmek üzere

SOSYO-politik ve sosyo-kültürel alanlarda derinden hissettiğimiz bu değişimler meslek grupları üzerinde de etkilerini gösteriyor. Sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek grupları endüstriyel piyasaya yenik düşüyor. Günümüzde değişen dünya düzeni, yeni meslek gruplarını doğurduğu gibi işçiliğin ve el becerisinin ön plana çıktığı meslek gruplarını da yok ediyor. Alanya’da terzilik, kalaycılık, yorgancılık, yemenicilik, oymacılık, marangozluk tükenen meslekler arasında yerini alıyor.

ZANAATKAR YETİŞMİYOR

11 yaşında başladığı terzilik mesleğini yarım asırdır sürdüren Halit Duruer zanaatkârların, endüstriyel piyasanın gelişimine bağlı olarak geldiği son durumdan endişe duyduğunu belirtti. Duruer, el becerisi ve işçiliğin ön plana çıktığı bütün meslek gruplarında olduğu gibi terziliğin de değişen dünya düzeninden nasibini alarak yok olmaya yüz tuttuğuna dikkat çekerken, günümüzde meslek erbabı yetişmediğinin de altını çizdi. Terzilik mesleği içerisinde çekirdekten yetiştiğini ifade eden Duruer “Bizler mesleki anlamda gelişmek için ağır bir disiplin ile yetiştirildik. Ustalarımız sorduğumuz sorulara ‘araştırın’ diyerek cevap verirdi ki bizler de araştırarak öğrenirdik, özümserdik. Bir insanın hangi alanda olursa olsun kendisini geliştirebilmesi için araştırması gereklidir. Eğitim sistemi maalesef ezberci bir zemin üzerinde şekilleniyor. Bizler bu durumun sonuçlarını alt eleman eksikliği çekerek yaşıyoruz. Alanya’da bizlerden sonra bu zanaatı icra edecek kim kalacak? Bizlerden sonra yetişen bir nesil yok. Alanya’da zanaatlar yok olmaya yüz tutmuş durumda” şeklinde konuştu.

‘ALANYA’DA TURİSTLER BİZE GIPTA İLE BAKIYOR’

Duruer, globalleşen dünyada insanların ekonomik açıdan anlık zaman dilimlerinde yaşadığına vurgu yaparak “Çalıştırdığım insanlar arasında çok az insanı belli bir noktaya getirebildim. İnsanlar, ekonomik olarak günü kurtarmak derdine düşüyorlar. Değişen dünya düzeninin, insanların üzerinde kurduğu bu egemenlik maalesef zanaatları olumsuz yönde etkiliyor. Sermayeden ziyade nitelikli emeğe dayanan meslek grupları talep görmüyor. Ülke politikaları da günü kurtarmak üzerine şekillendiği için geleceğe yönelik herhangi bir şey düşünülmüyor. Yazık. Halbuki turizm cenneti Alanya’ya gelen yabancılar bizlere gıpta ile bakıyorlar. Bizim el emeği, göz nuru ürünlerimizi ve hizmetimizi gördüklerinde, en güzel değerlendirmeyi bizlere onlar yapıyorlar. Çünkü Avrupa’da sanayileşme ile kaybettikleri şeyler burada hala yaşıyor. Meslek gruplarına hayranlıkla bakıyorlar” dedi.

‘KALICI OLAN SANAT, ZANAAT VE MESLEKLERDİR’

Meslek gruplarına dair herhangi bir gelecek planlaması yapılmadığının altını çizen Duruer, “Meslekler ve sanatlar tartışmaya açıktır. Gelişmesi için tüm zanaatlar buna ihtiyaç duyarlar. Sorgulamak gelişimin anahtarıdır. Ülke politikaları ve ekonomik düzen maalesef son derece acımasız. Güne ayak uydurmayan her şey bu düzen içerisinde yok olmaya mahkum ediliyor. Halbuki bilinmesi gereken şudur ki; kalıcı olan sanat, zanaat ve mesleklerdir. Bir mesleği yaşatırsanız sonrasında nesiller de bundan faydalanır. Tam tersine yok olmaya mahkum edilmesi ise bir ülkenin geleceğinin değersizleştirilmesi anlamına gelir” diyerek ifadelerine son verdi.

DEMİR: DEVLET TEŞVİK ETMELİ

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ise yok olmaya yüz tutmuş meslek grupları ile ilgili “Mesleklerin yok olmaması için ilgili bakanlıklar ile görüşerek istişarelerde bulunuyoruz. Devlet destek olmalı ve teşvik etmelidir. Mesleklerin ölmemesi için gerekiyorsa aylık bağlanmalı ve takibi yapılmalıdır. Çıraklık okulları, mesleki kurslar ve sertifika programları ile mesleki eğitim alanları hareketlendirilmelidir” şeklinde konuştu.