Alanya'da tarım alanları mercek altında 

ANTALYA Valiliği himayesinde, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi devam ediyor. Proje kapsamında Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kardeş müdürlüğü olan Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Alanya’ya geldi. Erzurum'un Tortum ilçesinden gelen ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeli, üç gün boyunca Alanya’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ve uzman teknik personel, Tortum İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen ekibe teorik ve uygulamalı olarak üç günlük eğitim verecek. Kardeş ilçe heyetine Alanya’nın genel tanıtımı yapılarak örtüaltı sebze yetiştiriciliği hakkında bilgi verildikten sonra sera, hayvancılık işletmeleri, tropikal meyve bahçeleri incelenecek ve ipek böcekçiliğinin yoğun olduğu Sapadere Mahallesi ziyaret edilecek. Tortum heyetine ayrıca Türkiye’de ilk kez Alanya’da yetiştirilmeye başlanan açıkta muz ve son yıllarda giderek artan örtüaltı muz yetiştiriciliği hakkında uygulamalı eğitim verildikten sonra teknik geziler yapılacak. Tortum İlçe Müdürlüğü’nden gelen heyeti Alanya İlçe Müdürlüğü’nde ağırlayan İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, "Gelin Kardeş Olalım Projesi çerçevesinde kardeş olan ilçemiz Tortum ile kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir projedir. Alanya İlçe Müdürlüğü olarak amacımız kardeşlik protokolü düzenlediğimiz Erzurum’un Tortum ilçesi ile tarımsal bilgi alışverişi ve ortak projeler uygulamaktır. İlçemiz özellikle örtüaltı, yaş meyve-sebze üretimi, seracılık, tropik bitkiler, süs bitkileri, muz üretimi ile öne çıkmakta, kardeş ilçemize bu konuda gerekli bilgiler vererek deneyimlerimizi aktardık. Bu konuda ortak çalışmalar yapmak üzere biz de Alanya ilçe Müdürlüğü olarak onları ziyaret edeceğiz. Kardeş ilçemiz Tortum’dan gelen teknik ekip ilçemizde üç gün kalarak çeşitli ziyaretlere ve eğitim çalışmalarına katılacaklar, heyet son günde İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Alanya’daki teknik gezi çalışmalarını tamamlayacaklar" dedi.

