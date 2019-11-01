Alanya'da servis araçlarına güzergah belgesi dağıtıldı

EĞİTİM ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte hızlandırılan servis araçlarına güzergah ve araç uygunluk belgeleri için kontroller aralıksız devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Ulaşım Bürosu ekipleri de öğrenci ve personel servis araçlarını istenilen koşulları taşıyıp taşımadığı konusunda denetimlerini yaparak uygun olanlara servis aracı özel izin belgelerini veriyor.

Belgesiz çalışanlara ceza verilecek

Alanya’da C Plaka taşıyan toplam 733 servis aracı bulunuyor. Bunların çoğunluğu öğrenci servisi yaparken, bazıları personel taşıyor. Bu işi yapan kişilerin her yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan çalışma izin belgeleri alması gerekiyor. İşlemi yaptırmak zorunlu olduğu için yaptırmayanlara yasaların ön gördüğü gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Şu ana kadar 338 servis aracı sahibi güzergah ve araç uygunluk belgesi için müracaat ederken, bunların 274’üne belgeleri teslim edildi. 64 aracın belgeleri de basım aşamasında..

Kestel’deki Ulaşım Bürosuna gelen servis araçları ilgili memurlar tarafından belirlenen koşulları yerine getirip getirmediği konusunda en ince ayrıntısına kadar kontrol ediliyor. Eksikleri olanlara gidermeleri için süre verilirken, şartları taşıyanlara çalışma belgesi veriliyor.