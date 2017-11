Alanya'da seracılık arttı

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp’in “Seracılıkta yeni sera yapımı azaldı” şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. “Antalya merkezde sera yapımı azalmış olabilir, özellikle Serik, Manavgat, Aksu ve Gazipaşa’da. Ancak Alanya tarafında artış var. Özellikle muz serası konusunda hemen hemen günlük 1 işletme için belge veriyoruz” dedi. Sera kurulabilmesi için uygun alan olması gerektiğini belirten Musluoğlu “Antalya merkezde tarım alanları giderek turizm ve inşaata yenik düştü. Dolayısıyla o bölgelerde sera kurulumunda düşüş yaşanıyor. Şu an Alanya’da böyle bir problem yok. Şimdilik yeterli alanımız var ancak 1-2 yıl sonra bu durum değişebilir” dedi.

'SERADA MUZCULUK ÇOK REVAÇTA'

Muz üretiminde artış yaşanmasının sebebini hem iş gücü hem de fiyat etkisi olarak değerlendiren Musluoğlu "Çünkü muzda fiyat belli. Muz üretimini şu an örtü dışı yapan yok. Genellikle örtü altı üretim yapılıyor. Son 1 yıl içerisinde muz serasında hemen hemen bin dekara yakın artış var. Şimdi üretici sebze serasını iptal edip muz serası yapıyor. Çünkü sebze serasında 2 kişinin yaptığı işi muz serasında 1 kişi yapabiliyor. Bu da üreticiye ekonomik olarak katkı sağlıyor.

‘TARIM SİGORTASI YAPTIRIN’

Gittiğim her yerde üreticilere tarım sigortalarını yaptırmalarını söylüyorum. Bankadan kredi alan üreticinin sigortası, banka kredisi bitene kadar yapılıyor. Ancak üretici kredisi bittikten sonra gidip sigortasını tekrar yaptırmıyor. Sapadere Mahallesi’nde Ağustos ayında yaşanan yangında 196 kişinin tarım alanı zarar gördü. Bunların içinden bir kişi dahi sigortasını yaptırmamış. Bu yüzden o yangında yaklaşık 4.5 milyon TL'lik bir maddi zarar ortaya çıktı. Bizim vatandaşımız yeterli bilgilendirme yapılmadığı için sigortasını yaptırmadı. Açık veya kapalı, ne bahçesi olursa olsun üretici sigortasını yaptırsın" dedi.