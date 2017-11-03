Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.793
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0841
EURO
4.4971
4 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Günlük Burç Yorumu
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
banner468

Alanya'da seracılık arttı

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Antalya'nın aksine Alanya'da sera kurulumunun arttığını açıkladı

Alanya'da seracılık arttı

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Antalya'nın aksine Alanya'da sera kurulumunun arttığını açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 22:17
Alanya'da seracılık arttı
banner404

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp’in “Seracılıkta yeni sera yapımı azaldı” şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. “Antalya merkezde sera yapımı azalmış olabilir, özellikle Serik, Manavgat, Aksu ve Gazipaşa’da. Ancak Alanya tarafında artış var. Özellikle muz serası konusunda hemen hemen günlük 1 işletme için belge veriyoruz” dedi. Sera kurulabilmesi için uygun alan olması gerektiğini belirten Musluoğlu “Antalya merkezde tarım alanları giderek turizm ve inşaata yenik düştü. Dolayısıyla o bölgelerde sera kurulumunda düşüş yaşanıyor. Şu an Alanya’da böyle bir problem yok. Şimdilik yeterli alanımız var ancak 1-2 yıl sonra bu durum değişebilir” dedi.  
'SERADA MUZCULUK ÇOK REVAÇTA'
Muz üretiminde artış yaşanmasının sebebini hem iş gücü hem de fiyat etkisi olarak değerlendiren Musluoğlu "Çünkü muzda fiyat belli. Muz üretimini şu an örtü dışı yapan yok. Genellikle örtü altı üretim yapılıyor. Son 1 yıl içerisinde muz serasında hemen hemen bin dekara yakın artış var. Şimdi üretici sebze serasını iptal edip muz serası yapıyor. Çünkü sebze serasında 2 kişinin yaptığı işi muz serasında 1 kişi yapabiliyor. Bu da üreticiye ekonomik olarak katkı sağlıyor. 
‘TARIM SİGORTASI YAPTIRIN’
Gittiğim her yerde üreticilere tarım sigortalarını yaptırmalarını söylüyorum. Bankadan kredi alan üreticinin sigortası, banka kredisi bitene kadar yapılıyor. Ancak üretici kredisi bittikten sonra gidip sigortasını tekrar yaptırmıyor. Sapadere Mahallesi’nde Ağustos ayında yaşanan yangında 196 kişinin tarım alanı zarar gördü. Bunların içinden bir kişi dahi sigortasını yaptırmamış. Bu yüzden o yangında yaklaşık 4.5 milyon TL'lik bir maddi zarar ortaya çıktı. Bizim vatandaşımız yeterli bilgilendirme yapılmadığı için sigortasını yaptırmadı. Açık veya kapalı, ne bahçesi olursa olsun üretici sigortasını yaptırsın" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlanya Ziraat Odası Başkanı Turgut MusluoğluAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşuda çiftçiler mutlu
Komşuda çiftçiler mutlu
TESK Rekabet Kurumu’na gidiyor
TESK Rekabet Kurumu’na gidiyor
'Enflasyon düşecek'
'Enflasyon düşecek'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim