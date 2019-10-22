Alanya'da sakatat coştu: Kuzu ciğer 75 TL oldu
Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar ürün bazında her kalemde kendini hissettirirken, vatandaş en büyük sıkıntıyı kırmızı ette yaşıyor. Sakatat arasında kuzu ciğerin fiyatı rekor artışla 75 TL oldu
Ceren Şahin - ÖZEL HABER
TÜRKİYE'DE mevcut ekonomik süreç vatandaşı etten uzak tutmaya devam ediyor. Vatandaşın imdadına ise tavuk yetişiyor. Alanya ekonomisinin nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) et ve tavuk fiyatlarındaki son durumu araştırdı.
ET FİYATLARI YERİNDE SAYIYOR
Alanya'da kasaplar et fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etse de, vatandaş halihazırda mevcut fiyatların zaten yüksek olduğu kanaatinde. Günümüz itibariyle kaburga kıymanın kilosu 52 TL iken, yağsız kıymanın kilogram fiyatı da 56 TL olarak tezgahlarda yerini alıyor. Hafif yağlı yemeklik kuşbaşı 58 TL, yağsız etin fiyatı ise 66 TL olarak satılıyor. Tezgahların en pahalı ürünü ise dana bonfile oluyor. Dana bonfilenin kilosu 120 TL üzerinden vatandaşın sofrasında yer buluyor.
TAVUK VATANDAŞI GÜLDÜRDÜ
Etin yanına yaklaşamayan vatandaş çareyi tavukta buluyor. Tavuk fiyatlarında sevindiren bir düşüş yaşanırken, günümüz baget fiyatı 9 TL'den satışa sunuluyor. Tavuk kanadın kilosu ise 27 TL'den, 20 TL'ye düşmüş durumda. Tüm tavuk da yaklaşık 4 liralık bir düşüşle 11 TL üzerinden sofralara geliyor.
KUZULARIN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Peki, sakatatta son durum ne? Sakatat arasında kuzu ciğer ve kuyruk vatandaşı şok ederken, fiyatlarındaki fahiş miktarlardaki artışın sebebi de talebin çokluğu, buna karşın kesimin azlığı gösteriliyor. Kasaplar özellikle kuzu ciğer ve kuyruğunun bulunmamasından şikayetleniyor. Fiyatlar ise cebi yakıp kavuruyor. Kuzu kuyruğun kilosu 45 TL'den 55 TL'ye çıkarken, kuzu ciğerin kilosu da 60 TL'den 75'TL kadar yükseldi.
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