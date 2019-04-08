Alanya'da prim indirimi talebi

ALANYA Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve İŞKUR’dan alınan bilgilere göre, 2019 yılı turizm sezonunda istihdam edilen çalışanlarla birlikte çalışan sigortalı kişi sayısının 150 bini bulması bekleniyor. Bu da 2018 yılına oranla 30 bin fazladan istihdam sağlanacağı anlamına geliyor. Oransal olarak değerlendirildiğinde ise 2019 yılında Alanya’da turizmin istihdama katkısı yüzde 25. Öte yandan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 2019 yılında istihdam 2018 yılına göre 439 bin kişi artacak. Alanya’nın 30 bin ek istihdamla birlikte Türkiye’ye katkısı ise yaklaşık olarak yüzde 7. Alanya’nın yalnızca Alanya’nın değil Türkiye’nin pek çok farklı kentinden gelen işsizini istihdam ettiği düşünüldüğünde sektör temsilcileri bu oranın çok önemli olduğunu vurguluyor.

'TURİZME DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI'

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci istihdam oranlarını ve beklentisini esnaf adına Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendirdi. Değirmenci, “Oda Başkanı olarak esnaf arkadaşlarımızı yerlerinde ziyaret etmek adına ziyaret turlarımıza tekrar başladık. Bu ziyaretlerimizde şunu gördük, tüm esnaf arkadaşlarımız 2019 turizm sezonuna heyecan içerisinde hazırlanıyorlar. Bu da sezonun iyi geçeceğinin işaretlerinden birisidir. Turizm sektörünün ülkemize, Alanya’mıza ve istihdama katkıları ortadadır. Önümüzdeki süreçte Alanya’da turizm sektörünün, sezonun da gidişatına göre 30 bin kişiyi istihdam edeceği öngörülüyor. Alanya’nın Türkiye genelinde istihdama katkısı, sizlerin de haberlerinizde bahsettiğiniz üzere yaklaşık yüzde 7 civarındadır. Bu büyük bir orandır. O yüzden bizim de bacasız fabrika dediğimiz turizm sektörüne gereken önemi verip, buradan gelen geliri artırmak adına çalışmalar yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'SGK PRİMLERİNDE İNDİRİM BEKLİYORUZ'

Başkan Değirmenci, teşviklerden ziyade SGK ve BAĞ-KUR primlerinde indirime gidilmesinin turizm sektörünü rahatlatacağını ifade ederek “Hükümetimiz yeni teşvikleri açıkladı ancak yaptığımız esnaf sohbetlerinde teşviklerden ziyade SGK ve BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi taleplerini dinliyoruz. Açıklanan teşvik oranları tatmin edici ancak sektörün bir talebi de SGK ve BAĞ-KUR primlerinde indirim yapılmasıdır. Bu indirimler daha kalıcı bir çözüm örneği teşkil edebilir. Öte yandan önümüzdeki süreçte kalifiye eleman sıkıntısıyla ilgili yerel olarak da çalışmalarda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

