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Alanya'da pazarcının yüzü güldü

Pazartesi Pazarı'nı dolduran yabancı turistler, pazar esnafının yüzünü güldürdü

Alanya'da pazarcının yüzü güldü

Pazartesi Pazarı'nı dolduran yabancı turistler, pazar esnafının yüzünü güldürdü

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:46
Alanya'da pazarcının yüzü güldü
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ALANYA'YA tatile gelmeye başlayan yabancı turistler, soluğu pazartesi pazarında aldı. Uygun fiyatları, ürün yelpazesiyle turistlerin büyük ilgisini çeken pazarda esnaflar turist bereketi yaşadı. Özellikle kıyafet satışı yapan esnaflar turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Kıyafetten ayakkabıya, gıdadan takıya kadar pazarı karış karış gezen turistler, esnafların yüzünü güldürdü. Esnaflar da satışlardan memnun olduklarını dile getirerek, hareketliliğin tüm sezon boyunca sürmesini beklediklerini ifade ettiler.

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İyi Seyirler.

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Pazartesi Pazarı
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