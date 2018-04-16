Alanya'da pazarcının yüzü güldü

ALANYA'YA tatile gelmeye başlayan yabancı turistler, soluğu pazartesi pazarı nda aldı. Uygun fiyatları, ürün yelpazesiyle turistlerin büyük ilgisini çeken pazarda esnaflar turist bereketi yaşadı. Özellikle kıyafet satışı yapan esnaflar turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Kıyafetten ayakkabıya, gıdadan takıya kadar pazarı karış karış gezen turistler, esnafların yüzünü güldürdü. Esnaflar da satışlardan memnun olduklarını dile getirerek, hareketliliğin tüm sezon boyunca sürmesini beklediklerini ifade ettiler.

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