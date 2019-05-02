Alanya'da pazar esnafı isyan etti

CUMA Pazarı esnafı Alanya Belediyesi’ne isyan etti. Yıllardır bir önceki gün saat 17.00 itibariyle kurulan pazar tezgahlarının, dün saat 19.00’da kurulması istendi. Alanya Belediyesi tarafından yürürlüğe konan yeni saatlere pazar esnafı “Ramazan öncesi bu olacak iş mi? İftar saat kaçta 19.30’da. Biz ne zaman tezgahımızı açacağız, ne zaman satış yapacağız, ne zaman evimize geri dönüp çoluğumuza çocuğumuza ekmek yedireceğiz? Seçimden önce böyle değildi. Biz severek seçtik. Ne değişti 1 haftada? Karşılığı bu muydu? Çok pişmanız. Adem Murat Yücel köylünün, kırsalın oylarıyla seçildi. Ne olacak bu milletin hali? Sorumlu Alanya Belediyesi ve Adem Murat Yücel’dir. Köylüleri koruması gerekirken, en çok köylüyü eziyor” diyerek sitem etti. Pazar esnafının çığlığını Dim TV (dimtv.tv) canlı yayında duyurdu.

‘SAAT 19.00’DA KURULAN PAZARDAN HAYIR GELMEZ’

Alanya’nın uzak mahallelerinden gelerek üç kuruş para kazanmak için alın teri döktüklerini ifade eden köylü kadınlar “Biz hırsızlık yapmıyoruz. Keyif peşinde de değiliz. Yeni saat uygulaması yanlış. Biz 19.00’da tezgah açarsak satış yapamayız. Vatandaş da gelip alsa, gidip yemeğini yetiştiremez. Ramazan öncesi yapılacak iş değil. Bilgilendirilmedik üstelik. Saatlerdir güneşin altında bekliyoruz. Ürünlerimizi satamadık. Müşteriler geliyor. Onlar da mağdur. Yıllardır var olan bir düzen var. Vatandaş da, biz de mağduruz. Zabıtalar tezgahlarımızı 19.00’a kadar kurdurmayacaklarını ifade ettiler. Parkomat görevlileri herkese 10’ar lira işgal cezası uyguladı. Köylünün oylarıyla geldi, o koltuğa oturdu. Köylü burada ağlıyor. Vatandaş ağlıyor. Kendisi nerede?” diyerek yeni uygulamaya tepki gösterdiler.

‘ESNAF VE BELEDİYE ARASINDA KÖPRÜ OLACAĞIZ’

Pazar esnafının isyanı üzerine pazara intikal eden Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de, esnafı sakinleştirmeye çalışırken, sorunun çözümüne ilişkin köprü olacaklarının sözünü verdiler. Göktepe “Biz her zaman üreticimizin, esnafımızın yanındayız. İlgili makamlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Uygulamadan esnaf da rahatsız, tüketiciler de rahatsız. Üreticilerimiz ve esnafımız için uygulanan 19.00 kararına Adem başkanımızın da duyarsız kalacağını zannetmiyorum. Kararın geçici olacağı kanaatindeyiz” derken, Yiğit ise “Esnafın dediği doğrudur. Saat 19.00 geç. Biz bu durumu anlattık. Alınmış bir kararın olduğunu ifade etti. İlerleyen günlerde konuya ilişkin görüşmelerimiz devam edecek. Başkanımız bu sorunu çözeceğine dair inancımız tam” ifadelerini kullandı.