Alanya'da otobüslerde yaz sistemine geçildi

Yasin ARAZ

TÜM otobüs hatları için sistemin geçerli olacağını söyleyen Bacak, kurallara uymayan şoförlere idari para cezası uygulanacağını söyledi. Bacak, "Her turizm döneminde, yaz başlangıcında otobüslerimizde kılık kıyafet değişikliği oluyor. Şoförlerimiz deniz mavisi gömlek giyiyor. Bir tane bile şoför giymiyorsa bunun 216 lira cezası var. Zabıtaları da her sene kontrol için haberdar ederim. Herkes güzelce kılık kıyafete uyarak çalışacak. 1 Mayıs itibariyle her yıl bu yaz tarifesi uygulamasına başlıyoruz. Tüm doğu-batı, şehir içi otobüs şoförlerinin hepsi için bu uygulama geçerli. Kasım ayına kadar da devam edecek. Burası bir turizm şehri ve herkes kurallara uyacak" dedi.