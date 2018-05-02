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Alanya'da otobüslerde yaz sistemine geçildi

Alanya Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, otobüslerde yaz sistemine geçildiğini, kasım ayına kadar otobüs şoförlerinin mavi renk tek tip kıyafet ve klimaları açık olarak hizmet vereceğini söyledi

Alanya'da otobüslerde yaz sistemine geçildi

Alanya Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, otobüslerde yaz sistemine geçildiğini, kasım ayına kadar otobüs şoförlerinin mavi renk tek tip kıyafet ve klimaları açık olarak hizmet vereceğini söyledi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:17
Alanya'da otobüslerde yaz sistemine geçildi
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Yasin ARAZ

TÜM otobüs hatları için sistemin geçerli olacağını söyleyen Bacak, kurallara uymayan şoförlere idari para cezası uygulanacağını söyledi. Bacak, "Her turizm döneminde, yaz başlangıcında otobüslerimizde kılık kıyafet değişikliği oluyor. Şoförlerimiz deniz mavisi gömlek giyiyor. Bir tane bile şoför giymiyorsa bunun 216 lira cezası var. Zabıtaları da her sene kontrol için haberdar ederim. Herkes güzelce kılık kıyafete uyarak çalışacak. 1 Mayıs itibariyle her yıl bu yaz tarifesi uygulamasına başlıyoruz. Tüm doğu-batı, şehir içi otobüs şoförlerinin hepsi için bu uygulama geçerli. Kasım ayına kadar da devam edecek. Burası bir turizm şehri ve herkes kurallara uyacak" dedi. 

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Alanya Minibüsçüler Ve Otobüsçüler OdasıDoğan BacakOtobüsler
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