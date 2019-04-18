Alanya'da müteahhitlerin ‘İhracat’ çağrısı

Ceren ŞAHİN

2018 YILINDA yapılan konut satışlarının yüzde 42’sinin yabancılara yönelik gerçekleştiği Alanya’da, sektör temsilcileri inşaat sektörünün de ihracat kapsamına alınmasını istiyor. Alanya ekonomisinin lokomotifi olan turizmin, 12 aya yayılması noktasında özellikle kış aylarında gerçekleşen konut satışlarının önemine dikkati çeken sektör temsilcileri, “Alanya’nın ekonomide ana lokomotifi turizm ama bunun yanında tarım, inşaat ve emlak sektörlerini de göz ardı edemeyiz. Özellikle kış aylarında ekonomiyi hareketlendiren ve piyasaları rahatlatan konut satışlarıdır” yorumunda bulundular.

KONUT SATIŞLARININ YÜZDE 42’Sİ YABANCILARA

Alanya’da 2018 yılında yapılan 12 bin 422 konut satışının 5 bin 164’i yabancıya yönelik gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların yüzde 42’sine tekabül eden bu rakam, Alanya’daki inşaat sektöründe yabancı yatırımcıların payını da gündeme getirdi. İnşaat sektörünün ihracat kapsamına alınması Alanya adına büyük bir önem arz ederken, sektör temsilcileri konuyu Yeni Alanya’ya değerlendirdi.

‘İNŞAAT SEKTÖRÜ İHRACAT KAPSAMINA ALINMALI’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, inşaat sektörünün ihracat kapsamına alınması yönünde çağrıda bulunarak, “İnşaatçının hak edip de almadığı şeyler var. Hükümetimizden Allah razı olsun, her zaman destek oluyor müteahhitlere. Ama bunun yanında aslında Alanya’da müteahhit firmaların ihracatçı kapsamına alınmaları gerekiyor. Bakın, bu çok önemli bir etken. Tamam, Alanya’nın ekonomide ana lokomotifi turizm ama bunun yanında tarım, inşaat ve emlak sektörlerini de göz ardı edemeyiz. Bunlar da ekonomide lokomotif sektörlerimizdendir. Ben de müteahhidim. Konut yapıyorum. İş merkezleri yapıyorum. Doğal olarak içeriği de çok iyi biliyorum. Müteahhit firmaların ihracat kapsamında olması gerekliliği haklı bir istektir. Biz yaptığımız inşaatı ülke dışından gelenlere satıyoruz. Doğal olarak ihracat yapmış oluyoruz. Konut satıyoruz, dükkan satıyoruz, gayrimenkul satıyoruz. Bu yüzden ihracatçı kapsamına alınması gerekliliğini savunuyoruz” dedi.

‘ALANYA’NIN KIŞLIK EKONOMİSİNE KATKIMIZ BÜYÜK’

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise “İnşaat sektörü lokomotif bir sektör. Bünyesinde birçok iş tanımını barındırıyor. İstihdamda ciddi bir rol oynuyor. Ekonomiye kazandırdığı katma değer ciddi oranda yüksek. Özellikle Alanya’da inşaat firmalarının artık ihracat kapsamına sokulması gerekiyor. KDV istisnalarımızın oluşturulması gerekiyor. Biz bunları takip ediyoruz, siyasilerimize her ortamda anlatıyoruz. Bu konuyla ilgili dosyalarımız mevcut. Çünkü bizim sektörümüz tek bir dala hitap etmiyor. Birçok sektörü bünyesinde barındırıyor ve besliyor. Domino etkisi yaratıyor. Alanya’daki müteahhitler olarak da ciddi uğraş ve emeklerle bu sektörü yürütüyoruz. Yabancılara ulaşmak, onlara Alanya’yı onlara anlatmak, burada mülk edindirmek kolay şeyler değil. Şu anda arkadaşlarımız Kazakistan’da, Katar’da, Norveç’te, Amerika’da, Hindistan’da, Çin’de çalışmalar yapıyor. Bunun sebebi insanları Alanya’yı anlatmak. Alanya’yı tanımadan insanlar burayı tercih etmez. İnsanlar önce Alanya’yı sevecekler, tanıyacaklar, ondan sonra burada yatırım yapacaklar. Onun için de Alanya içerisinde yabancıya satış yapan şirketlerimizin artık ihracatçı kapsamına alınması gerekiyor. Öte yandan kış aylarında turizmin hareketlenmesine de ciddi katkılarımız söz konusu. Yabancı yatırımcıları yalnızca yaz aylarında değil, kış aylarında da Alanya’ya getirenler bizleriz. Bu da Alanya ekonomisini hareketlendiriyor” ifadelerini kullandı.