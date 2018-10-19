'Alanya'da müteahhitler zorda'

Asiye ELİAÇIK

İNŞAAT Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı (İMKON) Tahir Tellioğlu "Durağanlaşan piyasa ve döviz kurları ile inşaat malzemesi fiyatlarının yükselişi müteahhitlik sektörünü adeta kilitledi. Sektörü büyük bir krize ve buhrana sürükledi. Şu ana kadar sektörde batan müteahhit sayısı yaklaşık yüzde 20'ye yaklaştı. Bu şekliyle yıl sonunu bulmadan, sektörün yüzde 30'nun daha batma riskiyle karşı karşıya kalacağının ayak seslerini duymaktayız. Konu sadece 400 bine yakın müteahhidin, 100 bininin taşıdığı batma riskini bertaraf etmek değil. Aynı zamanda bu 100 bine yakın batma riski olan müteahhidin ilişkili olduğu ortalama 5'er alt taşeron şirket, malzeme tedarikçilerini batırmaları ve inşaatlarında 700 bine yakın istihdam edilen kişinin de işinden olma riski var" değerlendirmesini yaptı.

'SUNİ ZAMLAR ZORLUYOR'

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, konuyla ilgili Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada Alanya'da şu ana kadar bir iflas olmadığını ancak müteahhitlerin genel anlamda zorluk yaşadığını dile getirdi. Küçüker, "Ankara nezdinde de konfederasyon vasıtasıyla girişimlerimiz oldu. Piyasanın üzerinde bir fiyat artışı var. Döviz bahanesiyle suni olarak yükseltilen fiyatlar mevcut. Bunun bedelini de hem müteahhit olarak bizler hem de tüketici ödemek zorunda kalıyor. Bazı malzemelerde yüzde 120, yüzde 150 gibi artışlar oldu. İnşallah devletimiz bunları denetimsiz bırakmaz. Çünkü sıkı bir şekilde takip edileceği söylenmişti. Ayrıca kamu müteahhitlerinin de çok ciddi sıkıntıları var. Fiyat Farkı Kararnamesi ve Tasfiye Kararnamesi'nin ivedilikle çıkması gereken kararnameler. Örneğin, mayıs ayında bir firma ihale almış, ancak dövizdeki dalgalanmadan dolayı ciddi bir malzeme zammı yaşanmış, o yüzden de elindeki işi yapmakta zorlanıyor. Bu konuda belirli çalışmalar da yapılıyor. Hükümetimiz bununla ilgili bütün kurumlardan görüş isteyerek o görüşlere istinaden bir kararname çıkarılacağını söylüyor. Biz bunların ivedilikle çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü çıkmaması durumunda müteahhitler kaçınılmaz şekilde iflasın eşiğine gelecektir. Malzemelerdeki artış ve kredi faizlerinin artması sebebiyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu durumda sadece Alanya'da değil birçok yerde müteahhitlerin iflasın eşiğine gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Alanya'da şu kadar müteahhit ekonomik sebeplerden kapattı veya iflas etti gibi bir durum söz konusu değil. Fakat herkesin zorlandığı da bir gerçek" diye konuştu.

