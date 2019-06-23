Alanya'da kurulan birlik Türkiye'ye açılıyor

ALANYA'DA kurulan ve Türkiye genelinde üye almaya hazırlanan TTPP, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan Seviye 5 sınavından başarı ile çıkarak Sorumlu Emlakçı Belgesi almaya hak kazanan yeni üyelerini, Konaklı'da bulunan Elite Admiral Premium Residence bünyesindeki La Cave Restoran'da buluşturdu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın da katıldığı gecede emlakçılara belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Emlakçılara seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ben bu birliğinizin ve beraberliğinizin ilelebet sürmesini ve daim olmasını istiyorum" dedi.

TTPP'NİN HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Profesyonel Emlakçılar Birliği Başkanı Yakup Uslu, 1990'ların sonunda Almanların Alanya'dan gayrimenkul almaya başlaması ile başlayan yabancıya konut satışının, 2003 yılında çıkan yasa ile katlanarak arttığını ancak satılan konut sayısı ve elde edilen gelirin rakip ülkeler ile kıyaslandığında düşük kaldığını dile getirdi. Yakup Uslu, "45 bin yabancı Alanya'da gayrimenkul edindi. Yaklaşık 2 milyon dolar Alanya’mıza kaldı. Yabancılar kendi başlarına gelip Alanya'dan ev satın almadılar. Aldılar ise biz profesyonel emlakçıların girişimleri sayesinde aldılar. Ellerinde çantaları ile tüm Avrupa'yı, Rusya'nın en kuzeyinden Dubai'ye kadar giden siz değerli gayrimenkul uzmanlarının emeklerinin bir eseridir bu. Pazarlama yapılırken, tanıtım için ciddi maliyetlerin altına girdik. Bizim dernekleşmekteki amacımız bu maliyetlerimizin en azından bir kısmını fonlardan sağlamak. Gayrimenkul satışlarının ihracat statüsünde değerlendirilerek teşvik kapsamına girmesi ve emlak satışının önünün daha da açılması gerekiyor. Biz sadece Alanya'da değil tüm Türkiye'de sektörümüzün öncü kuruluşu olmak istiyoruz. Çünkü Alanyalı emlakçılar olarak bu konudaki yeterliliğimizi ve öncülüğümüzü, sektördeki başarılarımız ile ispat ettik. 34 kurucu üyemiz var. Bu yılın sonuna kadar üye sayımızı 100'e çıkarmak istiyoruz. Danimarkalılar Alanya'dan 5 bin konut, İspanya'dan 50 bin konut almışlar ise bizim önümüzde kat edecek daha çok yolumuz var demektir. Hedefimiz ülkemize döviz girdisini arttırmak. 2018 yılında çıkan yasa ile birlikte artık Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu var. Dolayısı ile belgesi olmadan bu mesleği yapmaya çalışanlara artık 'Dur' deme hakkımız var ve ülke menfaatlerimiz için işini profesyonel yapmayanlarla mücadele edeceğiz" dedi.