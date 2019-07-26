Alanya'da kurbanlıklar satışa çıktı: İşte pazarın durumu

Ramazan ÖZDEMİR

KURBAN Bayramı’na kısa bir süre kala Alanya’da kurbanlıklar görücüye çıktı. Çıplaklı Mahallesi’nde kurulan kurbanlık pazarında küçük ve büyükbaş hayvanlar sahiplerini bekliyor. Satış alanında fiyat araştırması yapan vatandaşlar ise tek başına büyükbaş hayvan almanın mümkün olmadığını, dolayısıyla mecburen ortaklaşa hayvan almanın daha cazip olduğunu söylerken, hayvan satıcıları ise artan maliyetlerden şikayetçi oldular. Gaffur Doğanay adlı küçükbaş hayvan satıcısı satışların oldukça iyi olduğunu belirterek, “Küçükbaş kurbanlıklarımız 1250–1500 TL arasında alıcı buluyor. Çok şükür satışlarımız güzel. İnşallah bayrama hiçbir şey kalmayacak. Bugün 280 tane getirdim, 80 tanesini sattım. Şu anda 200 tane malım var” dedi. Büyükbaş hayvan satıcısı Mehmet Tunç ise, maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekerek “Bir torba yem 99 TL. Bir vatandaş geldi, bir tosun soruyor, diyorum ki ‘Abi 10 bin TL’, adam çok diyor. 1 kilo saman 1 TL. Biz ne yapacağız Allah bilir. Bizim anamız ağlıyor. Tosun fiyatları 8 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar değişiyor. Şu an sadece kıyıda köşede birikmişi olanlar alabiliyor” diye konuştu. Kurban Pazarı’na hayvan satın almak için gelen Atilla Yıldırım da, “Ancak birkaç arkadaş bir araya gelip büyükbaş kurbanlık alabiliyoruz. Bütçe olarak en az bin ila bin 500 TL civarında bütçe ayırmak gerekiyor. Küçükbaş almaya kalksan zaten küçükbaş hayvan bin liradan aşağı yok. Halkın durumu da belli, biliyorsunuz. Emeklinin hali zaten ortada, ama dini görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 00:18