Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da Konaklı esnafı kan ağlıyor

Kapalı dükkanlarıyla dikkat çekiyor, giderek ‘hayalet belde’ görünümüne bürünüyor…

Alanya'da Konaklı esnafı kan ağlıyor

Kapalı dükkanlarıyla dikkat çekiyor, giderek ‘hayalet belde’ görünümüne bürünüyor…

11 Ocak 2018 Perşembe 17:02
Alanya'da Konaklı esnafı kan ağlıyor
banner404

HALKIN nabzını tutmaya devam eden Dim TV(dimtv.tv), Konaklı esnafının sorunlarını dinledi ve kepenklerin indirilmesinin arkasındaki nedeni araştırdı. Konaklılıların, genel belediye hizmetlerinden memnun olmakla birlikte, ülke çapında yaşanan ve turizmi dara sokan sebepler altında ezildiği tespit edildi.

İşte kendi ağzından, Konaklı sakinlerinin ahvali:

‘KIŞIN BİLE AÇIK OTEL OLUYORDU’
Mehmet Nuri Kanat (Ayakkabıcı): Belediyemizden memnunuz, ama elbette istekler bitmez. Turizme biraz daha önem verilmesini istiyoruz. Bizim otellerimiz uzaktır, reklamımızın yapılmasını istiyoruz. Görüyorsunuz, tüm dükkanlar kapalı. 7-8 yıl öncesine kadar, kışın bile açık otel oluyordu. Biz de dükkanlarımızı açıyorduk, dönüyordu bir şekilde. Biz Mayıs’ta işe başlıyoruz, Ekim’in 30’u geldi mi burada sinek uçmuyor. Esnaf tamamen kapatıyor. Köyü olan köyüne, serası olan serasına gidiyor. Bizim gibi işi olmayanlar da buralarda geziyor.

‘BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ’
Özgür Sezen (Butikçi): Konaklı’nın yerlisiyim. Turizm otel işletmeciliği aşçılık bölümü mezunuyum. Konaklı’da otellerin kalitesi çok düşük. Kış turizminin kötü geçmesinin sebebi budur bence. Kendim yaşadığım için biliyorum, çöp odası olmayan otelin işletme hakkı var, böyle bir şey olabilir mi? Geçen yıl Rus Dışişleri Bakanı ne dedi: ‘Türkiye önce kendi sokaklarındaki pislikleri temizlesin.’ dedi. Bu, dalgaya almaktır, ‘Kozlar bende.’ demektir. Çöpten örnek verdi, ama kastı geneldir. Vatandaşlar olarak kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor.

‘VERGİLERDEN BAŞIMIZI KALDIRAMIYORUZ’
Recep Barut (Kebapçı): 10 yıldır Konaklı’dayım. 2013, hatta 2014’e kadar turizm güzel gitti. Kışın bile iyi kötü iş yapabiliyorduk. Son üç yıldır dükkan kirasını çıkarmaktan başka bir çabamız yok. Sadece kiraları ödüyoruz, vergileri ödeyemiyoruz. Karnımızı zor doyuruyoruz. Eskiden 10-13 kişi çalıştırırdım, şimdi yazın bile 5 kişiyi zor çalıştırıyorum. İleride hiçbir güzellik görmüyorum. Hep vahim, vahim, vahim… Falanca ülkede elektrik yakıyorsun, faturan aylık 100 doları geçmiyor, bana aylık bin lira fatura geliyor. Mazot beş lirayı aşmış. Vergiden başımızı kaldıramıyoruz. Devlet ‘Kardeşim, sen 30 yıldır vergi mükellefisin. Önceden ödeyebiliyordun, son 5 yıldır neden bu paraları neden ödeyemiyorsun bakalım?’ demiyor. Anca ver, ver, ver… Yarın vergiler karşıma çıktığında ‘Yok kardeşim, canımı mı alacaksın?’ diyeceğim. KOBİ’lere destekten söz ediyorlar, hiçbir destek yok.

‘BOZKIRIN TİCARETİ DAHA HIZLI’
Mustafa Korkmaz (Butikçi): Turizme 1989 yılında başladım. 1998’den beri Konaklı’da esnafım. Konaklı bilinçli gelişemedi. Çarpık yapılaşma oldu. Bozkırın ticareti bile yaz kış Alanya’dan daha hızlı. Kalıcı düşünmemiz lazım. Benim müşretim olan bir aile var, 1999’dan beri buraya geliyorlar. Evime götürüyorum, hanımım yemek yapıyor, kahve içiyoruz. Yanında turist getiriyor, buranın reklamını yapıyor. İnsana değer vermemiz lazım, kim olursa olsun.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKonaklı EsnafıDim Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memurlara özel kart geliyor! İndirim sağlayacak, puan toplayacak
Memurlara özel kart geliyor! İndirim sağlayacak, puan toplayacak
Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Dev projede sona gelindi! 9 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Asker ailelerine müjde! Artık mektup-kargo parası alınmayacak
Asker ailelerine müjde! Artık mektup-kargo parası alınmayacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim