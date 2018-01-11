Alanya'da Konaklı esnafı kan ağlıyor

HALKIN nabzını tutmaya devam eden Dim TV(dimtv.tv), Konaklı esnafının sorunlarını dinledi ve kepenklerin indirilmesinin arkasındaki nedeni araştırdı. Konaklılıların, genel belediye hizmetlerinden memnun olmakla birlikte, ülke çapında yaşanan ve turizmi dara sokan sebepler altında ezildiği tespit edildi.

İşte kendi ağzından, Konaklı sakinlerinin ahvali:

‘KIŞIN BİLE AÇIK OTEL OLUYORDU’

Mehmet Nuri Kanat (Ayakkabıcı): Belediyemizden memnunuz, ama elbette istekler bitmez. Turizme biraz daha önem verilmesini istiyoruz. Bizim otellerimiz uzaktır, reklamımızın yapılmasını istiyoruz. Görüyorsunuz, tüm dükkanlar kapalı. 7-8 yıl öncesine kadar, kışın bile açık otel oluyordu. Biz de dükkanlarımızı açıyorduk, dönüyordu bir şekilde. Biz Mayıs’ta işe başlıyoruz, Ekim’in 30’u geldi mi burada sinek uçmuyor. Esnaf tamamen kapatıyor. Köyü olan köyüne, serası olan serasına gidiyor. Bizim gibi işi olmayanlar da buralarda geziyor.

‘BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ’

Özgür Sezen (Butikçi): Konaklı’nın yerlisiyim. Turizm otel işletmeciliği aşçılık bölümü mezunuyum. Konaklı’da otellerin kalitesi çok düşük. Kış turizminin kötü geçmesinin sebebi budur bence. Kendim yaşadığım için biliyorum, çöp odası olmayan otelin işletme hakkı var, böyle bir şey olabilir mi? Geçen yıl Rus Dışişleri Bakanı ne dedi: ‘Türkiye önce kendi sokaklarındaki pislikleri temizlesin.’ dedi. Bu, dalgaya almaktır, ‘Kozlar bende.’ demektir. Çöpten örnek verdi, ama kastı geneldir. Vatandaşlar olarak kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor.

‘VERGİLERDEN BAŞIMIZI KALDIRAMIYORUZ’

Recep Barut (Kebapçı): 10 yıldır Konaklı’dayım. 2013, hatta 2014’e kadar turizm güzel gitti. Kışın bile iyi kötü iş yapabiliyorduk. Son üç yıldır dükkan kirasını çıkarmaktan başka bir çabamız yok. Sadece kiraları ödüyoruz, vergileri ödeyemiyoruz. Karnımızı zor doyuruyoruz. Eskiden 10-13 kişi çalıştırırdım, şimdi yazın bile 5 kişiyi zor çalıştırıyorum. İleride hiçbir güzellik görmüyorum. Hep vahim, vahim, vahim… Falanca ülkede elektrik yakıyorsun, faturan aylık 100 doları geçmiyor, bana aylık bin lira fatura geliyor. Mazot beş lirayı aşmış. Vergiden başımızı kaldıramıyoruz. Devlet ‘Kardeşim, sen 30 yıldır vergi mükellefisin. Önceden ödeyebiliyordun, son 5 yıldır neden bu paraları neden ödeyemiyorsun bakalım?’ demiyor. Anca ver, ver, ver… Yarın vergiler karşıma çıktığında ‘Yok kardeşim, canımı mı alacaksın?’ diyeceğim. KOBİ’lere destekten söz ediyorlar, hiçbir destek yok.

‘BOZKIRIN TİCARETİ DAHA HIZLI’

Mustafa Korkmaz (Butikçi): Turizme 1989 yılında başladım. 1998’den beri Konaklı’da esnafım. Konaklı bilinçli gelişemedi. Çarpık yapılaşma oldu. Bozkırın ticareti bile yaz kış Alanya’dan daha hızlı. Kalıcı düşünmemiz lazım. Benim müşretim olan bir aile var, 1999’dan beri buraya geliyorlar. Evime götürüyorum, hanımım yemek yapıyor, kahve içiyoruz. Yanında turist getiriyor, buranın reklamını yapıyor. İnsana değer vermemiz lazım, kim olursa olsun.