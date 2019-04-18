Alanya'da kırsalda çalışmalar tam gaz 

ALANYA ve çevresinde bir süredir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonrası kırsal kesimlerde heyelan ve kardan kapanan yolları açmak için Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması sonrası, Söğüt ve Dikmetaş bölgesindeki yollar ulaşıma açıldı. Kaplanhanı, Çamlıca ve Gazipaşa sınırına kadar ara yollar dahil ulaşımı sağlayan ekipler, Erik Deresi yolunda çalışmalarına devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, aşırı yağışların özellikle kırsal kesimlerin ulaşımında aksamalara yol açtığını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.